První třetina začala pro Jičín hrozivě. Ihned první střídání se hráči Jičína dostali pod tlak, který naštěstí pro ně neskončil brankou. Poté ale převzali hosté kontrolu nad utkáním. Nejprve Prokop trefil horní tyč domácí branky, aby další střídání mohl krásnou kombinaci Mikoláška s Borovcem zakončit Kollman. To bylo v první třetině to nejzajímavější.

Druhá třetina začala stejně jako první, chybu v rozehrávce potrestal domácí Preussler. Jičínští poté kontrolovali kotouč i hru. V 26. minutě vybojoval kotouč na domácím hráči Prokop, předložil ho Krejčíkovi, který propálil domácího brankáře. Hra pokračovala i nadále ve stejném tempu.

V oslabení ujel Kollman s Vajsejtlem mladším. Kollman přidržel kotouč, aby ho poté předložil spoluhráči, který neomylně trefil do protipohybu domácího brankáře. To bylo z druhé třetiny vše.

Ve třetí třetině bylo vidět na jičínských, že toho mají dost. Deset statečných loupežníků, vzdorovalo predátorům z Lípy statečně. Bohužel pro ně si českolipští hokejisté chtěli poslední zápas užít. Ve 45. minutě překonal Rylicha Zet. Poté rozhodčí daroval domácím přesilovou hru, kterou využil Preussler.

Minutu před koncem rozhodl utkání Havel. Hosté se ještě snažili vyrovnat v power play, ale marně. Utkání tak skončilo 4:3 pro domácí.

„Zápas se mi nehodnotí dobře. Sice jsme po dvou třetinách vedli 3:1, ale hra z naší strany nebyla moc dobrá, nejspíše to bylo ovlivněno tím, že jsme měli k dispozici jen deset hráčů do pole. A to mě mrzí. Začíná play off a to nebude vůbec lehké,“ uvedl trenér Jičína Daniel Pletka.

Česká Lípa – HC Jičín 4:3 (0:1, 1:2, 3:0). Branky a nahrávky: 21. Preussler, 45. Zet (Hruška), 58. Preussler (Češka), 59. Havel (Preussler, Češka) – 8. Kollman (Borovec, Mikolášek), 26. Krejčík (Prokop, Žďárský), 37. Vajsejtl ml. (Kollman). Rozhodčí: Mizera D. – Mizera L, Reichelt. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Jičínské hráče teď čeká úterní trénink. Již v pátek totiž vyjedou k prvnímu semifinálovému utkání. V tom přivítají Turnov. Duel začne na zimním stadionu v Jičíně v 18 hodin.