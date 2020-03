Obhájce titulu vyhrál úvodní dva zápasy nad Turnovem a k postupu mu chybí jediná výhra. Nejprve doma přehrál svého soka 4:1, v neděli se poté radoval z výhry 5:1 na ledě svého soupeře.

A jak vypadal druhý zápas?

Od první minuty slušně zaplněný stadion v Turnově mohl sledovat vyrovnané utkání. Domácí byli aktivní, ale hosté kontrolovali hru a snažili se zasypávat branku domácích častou střelbou. Na první branku si, ale museli počkat. V 16. minutě ujel po pravém křídle hostující Prokop a předložil kotouč Borovcovi, ten ale nevyzrál na domácího brankáře. Akce pokračovala a odražený kotouč vybojoval Prokop, předložil ho Borovcovi a ten propálil domácího brankáře! Pár vteřin před koncem hosté navýšili své vedení na 2:0. Odražený kotouč našel Prokop, předložil ho Žaludovi a ten, dvě vteřiny před koncem první třetiny, od modré našel odkryté místo v brance.

Druhá třetina připomínala spíše tenisové utkání. Hra se přelévala z jedné strany na druhou a ani jeden z týmů si nevytvořil větší tlak ani vážnější situaci. S veškerými střelami si poradili oba maskovaní borci. Až minutu před koncem ve vlastním oslabení skóroval Průšek, ke kterému se, po chybě domácí obrany, odrazil kotouč a trefil přesně pravý horní roh branky.

Nástup do třetí třetiny vyšel lépe domácím, kteří využili vyhrané vhazování v útočné třetině a Švík překonal jičínského brankáře Kořínka. To ale hosty nemuselo mrzet, jelikož v polovině třetí třetiny využil přesilovku Vajsejtl mladší a zvýšil náskok Jičína na 4:1. Pátý zásah, přidal opět v přesilové hře Krejčík, od jeho hrudníku se kotouč, po střele Najmana odrazil do branky. Jičínští tak zvládli i druhé utkání v semifinálové sérii. Tentokrát porazili Turnov 5:1 a jsou krůček od postupu do finále. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, a že jsme dodržovali taktické pokyny. Chtěli jsme hrát ve vysokém tempu a být aktivní po celou dobu utkání, což se nám dařilo, a také nám zachytal skvěle brankář,“ zhodnotil utkání asistent trenéra Jičína Michal Kejmar.

Třetí utkání je naplánované na středu, kdy se bude v Jičíně hrát od 18 hodin.

Semifinále 2. zápas: HC Turnov – HC Jičín 1:5 (0:2, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 42. Švík (Zákoutský, Suska) – 16. Borovec (Prokop), 20. Žalud (Prokop), 40. Průšek, 49. Vajsejtl ml. (Sedmík), 60. Krejčík (Najman). Stav série: 0:2.