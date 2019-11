A vypadá to, že i v letošním roce bude útočit na nejvyšší mety. V šesti zápasech ještě neprohrál a má vynikající skóre 45:8. Druhou třetinu soutěže začnou Jičínští už v sobotu od 17 hodin v Turnově.

Všechno řídí zkušený Radek Nový, kterého spoluhráči zvolili před sezonou kapitánem. V jičínském dresu kroutí už osmou sezonu.

Před sezonou jste byl zvolen novým kapitánem týmu, jak jste roli přijal?

Kapitána zvolili hráči formou hlasování, trenéři do toho zasahovat nechtěli. Když oznámili mě jako vítěze, tak jsem byl překvapený a trochu jsem se toho bál. Trenéři společně s Pavlem Vajsejtlem mi však řekli pár slov, která mi pomohla. Moc si toho cením, hlavně protože si mne vybrali spoluhráči.

Ovládli jste zcela jasně první část sezony, očekával jste to?

Po přípravě a trénincích, které jsou ve vysokém tempu, jsem věřil, že budeme atakovat první příčku v tabulce. Jen jsem čekal více vyrovnaných zápasů. V některých, v nichž nás trápilo zakončení, nám naštěstí skvěle zachytal brankář. Doufám, že nám to nasazení vydrží.

V nové sezoně máte velkou podporu fanoušků, což je asi velkým hnacím motorem, že?

Fanoušci mě od začátku sezony mile překvapují, chodí jich dost na všechny domácí zápasy a jsou slyšet, po celou dobu. S klukama si toho všímáme a jsme za to rádi.

Domácí zápasy vám zatím vycházejí skvěle.

Ze tří domácích zápasů se nám ve dvou z nich povedlo nastřílet dvanáct, takže fanouškům se to muselo líbit. Myslím si, že jsme hráli pěkný hokej. Diváci nás ženou dopředu, a to nás nutí makat až do konce.

V sobotu vstoupíte do druhé třetiny soutěže, jaké jsou cíle pro její zbytek?

Očekávání a cíle máme jen ty nejvyšší. Doufám, že si udržíme vysoké nasazení v zápasech a bude to bavit nás i diváky. Máme spoustu času do play off vyladit formu a taktiku, abychom mohli na konci sezony slavit zlatý hattrick.