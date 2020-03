Autobus nevyjel, hradecký boj o čtvrtfinále play off hokejové extraligy se přerušuje.

Mountfield hraje v předkole s kousavými Karlovými Vary 1:1 a pokud nejvyšší soutěž ještě začne (rozhodne se do 29. března), čeká ho jediný duel o vše.

Předkolo se totiž uzavře v nejrychlejším možném čase, jak ve středu rozhodlo vedení extraligy. Hradec by se v tom případě předvedl 30. března ve Varech.

Do té doby bude soutěž zastavena, samozřejmě kvůli koronaviru a dění kolem jeho šíření.

„Bylo to jediné možné řešení,“ řekl generální manažer klubu Aleš Kmoníček. „Pořád máme víru, že dohrajeme,“ ujistil.

Bez diváků? Ne

Přitom ještě v úterý se předkolo hrálo, Hradečtí padli doma 3:5 a útočník Radek Smoleňák po utkání, které hosté rozhodli těsně před koncem, věřil, že se bude pokračovat: „Myslím, že to nikdo z nás nechce zrušit. My si tady pinkáme od července, abychom tyhle zápasy hráli. Kdyby se to zrušilo…“

Přání se mu nesplnilo, přesto tým bude muset jako kapitán udržet v napětí a připravenosti. Skoro tři týdny se bude jen trénovat a čekat, zda situace v Česku dovolí znovu nastartovat hokejové bitvy.

K tomuto řešení kluby společně dospěly, byť některé navrhovaly okamžité ukončení sezony. Vlastně se ani neřešila možnost, že by se pokračovalo bez diváků, jak se zvládly úterní zápasy v Hradci a Olomouci.

„Byla upřesněna pravidla. Na stadionu může být během zápasu striktně jen sto lidí. To tomu dalo jasný ráz,“ prozradil Kmoníček.

Pro pořádající není možné takovému pravidlu vyhovět, proto je tu pauza.

Český hokej se tak zachoval jinak než okolní země. Soutěž byla ukončena už v Německu, na Slovensku, nedohraje se také mezinárodní EBEL liga, kde startují týmy z Rakouska, Maďarska, Itálie, Chorvatska a také české Znojmo.

Zda tenhle plán vyjde, není však vůbec jisté.