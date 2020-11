/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové dali pražské Spartě pouze jednu branku a doma prohráli.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Sparta Praha. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Druhou prohru v řadě na domácím ledě zapsal hradecký Mountfield. Doma prohrál se Spartou 1:2. Za celé utkání vyslal pouze 13 střel na branku. „Sparta byla velmi dobrá na puku, byl to zápas o nejmenších detailech, oni dali bohužel o jednu branku více. My se příště musíme tlačit více do branky,“ hodnotil utkání útočník Hradce Lukáš Cingel.