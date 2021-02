„Nesmíme koukat na soupeře, protože pokud chceme zabojovat o elitní čtyřku, tak musíme porazit každého,“ hecuje hradecký útočník Jakub Lev.

Do extraligových bojů v pátek zasáhne i pardubické Dynamo, které se od 17.30 hodin představí na ledě Mladé Boleslavi. „Tam to není nikdy jednoduché. Boleslav je bruslivý tým, v tom se jim musíme vyrovnat. Věřím, že už to zlomíme,“ uvedl devatenáctiletý obránce Michal Hrádek, jenž v derby strávil na ledě více než 22 minut. Pardubicím bude chybět zraněný Jan Zdráhal, jenž minulý zápas nedohrál a rozšířil početnou marodku.

Hokejová extraliga - výsledky - dohrávka 10. kola: Plzeň – Liberec 4:3 sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0). Předehrávka 48. kola: Sparta Praha – Litvínov 2:4 (1:3, 0:1, 1:0).

Tabulka:

1. Třinec 47 30 4 5 8 174:116 103

2. Sparta Praha 48 29 3 6 10 176:109 99

3. Mladá Boleslav 47 22 6 7 12 148:111 85

4. Liberec 47 22 7 5 13 138:107 85

5. Hradec Králové 47 24 4 3 16 130:111 83

6. Plzeň 47 20 6 6 15 145:122 78

7. Pardubice 47 19 6 4 18 121:131 73

8. Brno 47 17 5 5 20 132:137 66

9. Karlovy Vary 47 16 7 4 20 131:157 66

10. Vítkovice 47 17 4 6 20 113:128 65

11. Litvínov 48 14 8 5 21 117:135 63

12. Olomouc 47 13 4 5 25 95:137 52

13. Zlín 47 10 3 3 31 95:155 39

14. České Budějovice 47 6 4 7 30 121:182 33