Bez hromobití z tribun, přesto plný napětí. Takový byl druhý duel předkola play off hokejové extraligy.

Nakonec vyzněl duel na vlnách pro Karlovy Vary, které v Hradci vyhrály druhý zápas předkola play off 5:3. Do domácích utkání, která se budou konat ve čtvrtek a pátek, tak půjdou v lepším rozpoložení.

Zásadní zlom přišel na konci třetí třetiny. Hradečtí prohrávali o gól, jenže vyrovnal matador Petr Koukal, jehož dorážku z brankoviště ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Najednou byl Mountfiled nahoře, jenže pak se potvrdila slova karlovarského útočníka Jiřího Černocha, který po pondělní prohře pronesl: „Roztočíme to. Myslíme si, že jsme hokejovější.“

Tak jasné to úplně nebylo, Mountfield sice dostal hned v první minutě branku, ale vrátil se (jak se říká) do zápasu. Nakonec mu to však nepomohlo, po posledním povstání, po Koukalově brance, opět inkasoval.

Proto je série srovnaná a Vary se těší na zápasy doma.

Hradec Králové - Karlovy Vary 3:5

Fakta - branky a nahrávky: 22. Perret (Jergl), 27. Jergl z trest. střílení, 56. Koukal (Smoleňák) – 1. Flek (Gríger), 37. Eminger (V. Polák, Graňák), 42. Skuhravý (Vondráček), 59. V. Polák (Černoch, Kohout), 60. Vondráček (Graňák). Rozhodčí: Kika, R. Svoboda – Bryška, Špringl. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: Bet diváků. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:3. Stav série: 1:1.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Eklund, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Šalda, Šidlík – Smoleňák, Koukal, Dragoun – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Orsava, Cingel, R. Pavlík – M. Chalupa, Lev, R. Pilař.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, M. Rohan, Eminger, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – Koblasa, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, V. Polák – Vondráček, Skuhravý, Osmík.