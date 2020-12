Zase se to nepovedlo. Hokejistům Hradce Králové se proti týmům z první šestky nedaří. V úterý podlehli Mladé Boleslavi 3:4. O výsledku rozhodly hrubé chyby domácích hráčů. První třetina se Mountfieldu nevydařila. V útočné fázi si svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky nevypracovali stoprocentní šanci, naopak sami inkasovali, když se po pěkné kombinaci prosadil kapitán Bruslařů Zohorna.

Druhá perioda přinesla mnohem zajímavější podívanou. Bohužel pro Hradec také dvě hrubky, které znamenaly góly. Nejprve po chybě Zámorského poslal do dvoubrankového vedení hosty Stránský. Na to domácí odpověděli gólem Hronka, který využil ideálního pasu od Kevina Klímy. Jenže byl to právě Klíma, který následně nepochopitelně kličkoval v obranném pásmu, kotouč mu sebral Najman, předložil ho Flynnovi, jenž překonal nepřipraveného Mazance. Hradecká jednička po třetím inkasovaném gólu přenechala místo Lukešovi.

Východočeši však zbraně nesložili, na hosty zatlačili a byla z toho branka na 2:3. O tu se postaral z pozice před brankou Smoleňák. Jenže ani začátek poslední části se domácím nepodařil, když se po sólu prosadil Cienciala. Čtyři minuty před koncem vykřesal naději Perret (3:4), ale závěrečný tlak Bruslaři ustáli a odvezli si výhru.

Hradec Králové - Mladá Boleslav 3:4

Fakta - branky a nahrávky: 23. Hronek (Kevin Klíma), 36. Smoleňák (Koukal, Hronek), 56. Perret (Jank, Kevin Klíma) – 12. Zohorna (Kotala, Allen), 22. Stránský, 26. Flynn (Najman), 47. Cienciala (Šidlík). Rozhodčí: Pražák, Micka – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 0:1, 2:2, 1:1.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec (26. Lukeš) – Nedomlel, Hronek, Šalda, Pavlík, Jank, Zámorský, Čáp – Orsava, Cingel, Kelly Klíma – Sklenář, M. Zachar, Smoleňák – Perret, Koukal, Kevin Klíma – Pilař, Lev, Jergl.

BK Mladá Boleslav: Růžička – Šidlík, Allen, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrdinka – Lunter, Zohorna, Kotala – Jääskeläinen, Cienciala, Alderson – Flynn, Najman, Kousal – Strnad, Bičevskis, Stránský.

Výsledky a pořadí

Hokejová extraliga: Sparta Praha – České Budějovice 2:1, Zlín – Plzeň 2:1, Třinec – Vítkovice 6:0, Liberec – Karlovy Vary 7:3, Litvínov – Pardubice 1:2 po sam. náj., Hradec Králové – Mladá Boleslav 3:4, Olomouc – Kometa Brno 1:4.

Tabulka:

1. Třinec 20 16 1 3 0 86:45 53

2. Sparta Praha 23 14 1 2 6 81:51 46

3. Plzeň 22 12 3 2 5 78:52 44

4. Ml. Boleslav 21 11 3 2 5 77:51 41

5. Karlovy Vary 21 11 3 1 6 60:63 40

6. Hradec Králové 22 12 1 0 9 69:54 38

7. Liberec 22 9 2 2 9 63:58 33

8. Pardubice 21 5 4 2 10 47:63 25

9. Brno 20 6 2 1 11 48:61 23

10. Vítkovice 20 5 2 4 9 46:64 23

11. Litvínov 20 4 4 2 10 38:53 22

12. Olomouc 21 6 1 2 12 39:69 22

13. Zlín 21 6 1 1 13 49:65 21

14. Č. Budějovice 22 2 1 5 14 48:80 13