Ze tří odehraných zápasů s pražskou Spartou podali hokejisté Hradce Králové asi nejlepší výkon, ale ani ten jim v neděli na body proti týmu z hlavního města nestačil, když v O2 aréně prohráli 1:4.

Na porážku však musí svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky rychle zapomenout. Už v úterý od 17 hodin se totiž představí na ledě Plzně, čtvrtého celku v tabulce.

Na led Škody by si Hradec chtěl přenést alespoň pozitivní momenty z nedělního mače. „Dvě třetiny jsme hráli hodně dobře, měli jsme pohyb, snažili jsme se agresivně napadat soupeře a ten s tím měl podle mého trošičku problémy. Pak bohužel rozhodla třetí třetina, kdy jsme během dvou střídání dostali dva góly,“ řekl k zápasu na Spartě hradecký asistent David Kočí.

Prohra samozřejmě mrzela i jediného hradeckého střelce zápasu Marka Zachara, který se v posledních dvou zápasech dvakrát trefil. Po příchodu z Liberce šlo o jeho první góly. „Jsem zklamaný, že jsem neproměnil ještě alespoň jeden únik, když jsem jel sám na bránu, což by nás posunulo do vedení. Mohlo to vypadat úplně jinak, ale bohužel,“ pověděl Zachar. Jeho tým nemá pozitivní bilanci ani s Plzní. Jediný vzájemný zápas sezony vyhrál soupeř 5:1. Hradec se tak bilanci pokusí vyrovnat.

Růžičku Voráčkova ostrá slova mrzí



Zdroj: Deník / Michal FantaDalší pořádný průvan v českém hokeji způsobilo vyjádření elitního útočníka, hrajícího v NHL, Jakuba Voráčka. Ten se pro server Bez frází vyjádřil dost nevybíravě na adresu současného trenéra hradeckého Mountfieldu Vladimíra Růžičky (na snímku vpravo) ohledně jeho nenominování na olympiádu ve Vancoveru v roce 2010, kde byl Růžička hlavním koučem reprezentace. „Byl jsem z toho smutný. Nebylo to totiž poprvé, co jsem cítil, že se mnou Vláďa Růžička nejedná fér. Mám pocit, že mi celé mládí sral na hlavu,“ rozpovídal i sprostě pro web Voráček. V samotném rozhovoru toho řekl ještě mnohem víc. Růžičku tato zapomenutá křivda hodně překvapila. „Celou dobu jsem si myslel, že spolu máme dobrý vztah, proto mě jeho vyjádření zaskočilo. Nevím, co si o tom myslet, ale rozhodně mě to mrzí,“ reagoval olympijský vítěz a bývalý trenér národního týmu. Kde je pravda se už asi nedozvíme. Smutné je, že celá kauza má negativní vliv i na Vladimíra Růžičku mladšího, který byl podle slov Voráčka protěžován, ale nemohl za to.

Tabulka hokejové extraligy po 34. kole:

1. Sparta Praha 31 19 1 3 8 114:66 62

2. Třinec 29 16 3 5 5 101:74 59

3. Ml. Boleslav 30 15 5 3 7 103:71 58

4. Plzeň 30 15 4 5 6 103:73 58

5. Liberec 30 15 3 2 10 90:67 53

6. Hradec Králové 30 15 2 2 11 85:73 51

7. Karlovy Vary 29 12 5 2 10 83:93 48

8. Pardubice 30 11 4 3 12 80:90 44

9. Brno 29 11 3 3 12 80:83 42

10. Litvínov 29 6 7 3 13 66:80 35

11. Vítkovice 29 7 4 5 13 66:86 34

12. Olomouc 30 8 2 4 16 57:93 32

13. Zlín 30 7 2 2 19 63:98 27

14. Č. Budějovice 30 3 3 6 18 72:116 21

Nejbližší program - 12. kolo – úterý, 17.00: Plzeň – Hradec Králové, Zlín – Liberec, 17.20:Č. Budějovice – Litvínov (ČT sport), 17.30: Karlovy Vary – Pardubice, Mladá Boleslav – Třinec, Vítkovice – Olomouc, 18.00: Brno – Sparta.