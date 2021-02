Výhra svěřence trenéra Vladimíra Růžičky přiblížila bojům o elitní čtyřku, když na pátou Plzeň i čtvrtý Liberec ztrácí pouhé dva body. Severočeši mají však zápas k dobru.

Další pozitivem úterního duelu bylo, že se Mountfield dokázal prosadit v přesilových hrách. V těch se v posledních týdne hodně trápil, v Brně však dvě z nich proměnil Jakub Orsava. Tři minuty před koncem rozhodl v dvojnásobné pěti proti třem. „Přesilovky nám nejdou, ale buďme rádi, že nám teď pomohly. Těší nás, že jsme to uhráli s gólovým koncem, díky tomu máme i tři body,“ hodnotil pro klubový web hradeckého Mountfieldu hrdina zápasu Orsava.

S Hradcem to přitom v utkání nevypadalo vůbec dobře. V první třetině dvakrát dotahoval, díky gólům Orsavy a Blaina se mu však do první siréně podařilo s Kometou srovnat krok. I v druhém dějství šli domácí do vedení, když se prosadil kanonýr Mueller. Odpověď však přišla z hole Cingela. V závěru rozhodla zmiňovaná dvojnásobná přesilovka. „My jsme se to snažili sehrát tak, jak máme nacvičeno. Tentokrát se nám to povedlo a rozhodlo to o výsledku,“ doplnil k rozhodujícímu momentu utkání Orsava. Teď následuje reprezentační přestávka, hrát se znovu začne až v pondělí. Týmy tak mají čas na odpočinek a kvalitní trénink. „V pauze můžeme pořádně potrénovat, což se samozřejmě hodí,“ uzavřel Orsava.