Hokejisté Hradce Králové nenavázali na středeční domácí výhru nad Vítkovicemi a na ledě Liberce prohráli 1:4.

Liberecký útočník Dávid Gríger se raduje ze vstřelené branky. | Foto: ČTK

První třetina pátečního duelu nabídla jedinou branku, o tu se postaral už ve čtvrté minutě Kevin Klíma, který využil parádní nahrávky od Lva. Jenže do prostřední části Hradec nevstoupil vůbec dobře. Nestihlo se odehrát ani pět minut a Liberec dokázal výsledek utkání otočit na svoji stranu. Přesněji řečeno se o to postaral Gríger, který dvakrát překonal Mazance. Domácí dokázali Mountfield přehrávat a výsledkem toho byla třetí branka v hradecké svatyni. Necelou minutu před koncem druhé třetiny se totiž prosadil Birner a bylo to 3:1 pro domácí.