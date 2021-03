Severočechům trvalo polovinu úvodního zápasu, než se dokázali přizpůsobit tempu play off. Jenže od té doby v sérii jednoznačně dominují. Po skvělém obratu z 0:3, který dokončili v prodloužení (4:3), vyhráli zaslouženě i druhý páteční zápas (3:0). Bezzubý Hradec nenechali skórovat a po dobrém výkonu se dostali do trháku.

„Takhle jsme si to rozhodně nepředstavovali, hlavně po tom dobře rozehraném prvním zápase. Mohlo to být 1:1 na zápasy a bylo by to lepší, ale nemá cenu polemizovat, teď musíme myslet jenom na dnešní zápas, jenž potřebujeme zvládnout,“ má jasno zkušený hradecký bek Dominik Graňák.

Východočeši by se měli vrátit především k tomu, co je zdobilov předkole play off proti Litvínovu. Aktivní hra v útoku, jenž je však založena na bezchybné defenzivě. Rozhodně se mohou spolehnout na skvěle chytajícího Marka Mazance, jenž i přes dvě prohry a sedm inkasovaných branek podával nadstandardní výkony.

„Domácí prostředí může hrát určitě roli, i když se hraje bez diváků. My musíme být odvážnější s pukem, protože jsme je častokrát jen odhazovali. Je těžké bránit takto silný tým, ale věřím, že můžeme sérii otočit,“ doplnil Graňák.