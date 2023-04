Historický maraton. Tato dvě slova přesně vystihují šestý zápas semifinále mezi Hradcem Králové a Vítkovicemi. Nejdelší hokejový zápas hraný na českém území rozsekl až v čase 138:51 ostravský kapitán Dominik Lakatoš. Mountfield neproměnil ani třetí mečbol a po téhle rasovině bude muset už zítra bojovat v sedmém rozhodujícím duelu o postup do extraligového finále. Co se v týmu Východočechů odehrávalo den po nekonečné řeži?

Občerstvení i na střídačce. Historicky nejdelší zápas si to vyžadoval.. | Video: Mountfield HK

Historicky nejdelší zápas začal v ČPP aréně v 17 hodin, domů se však šlo až hluboko po jedenácté večerní. Někteří fanoušci nevydrželi do konce, ani nemohli, druhý den museli totiž do zaměstnání nebo do školy. Čtvrteční mač v době svého trvání překonal deset let starý tuzemský rekord pátého střetnutí předkola mezi Českými Budějovicemi a právě Vítkovicemi, které ve 114. minutě rozhodl ostravský Peter Húževka.

Historicky nejdelší zápasy v extralize



1. Hradec Králové – Vítkovice (14. dubna 2023, 6. semifinále, čas 138:51)

2. České Budějovice – Vítkovice (7. března 2013, 5. předkolo, čas 113:51)

3. Sparta Praha – Liberec (28. března 2022, 5. čtvrtfinále. čas 103:28)

4. Vítkovice – Hradec Králové (11. dubna 2023, 5. semifinále, čas 98:59)

5. Zlín – Plzeň (21. dubna 2013, 7. finále, čas 96:15)

Na střídačkách se jedly banány, v kabinách zase ve velkém pila cola a energetické drinky. „Podle kondičního trenéra šlo hlavně o to, aby hráči dostatečně doplňovali tekutiny. Museli také hodně jíst, což bylo vidět i na střídačce během zápasu. Masáž nikdo z hráčů nechtěl, pouze proklepat nohy, šlo hlavně o to jídlo a pití,“ přiblížil situaci během duelu tiskový mluvčí hradeckého Mountfieldu Jan Vavřina.

NA LED NIKDO NEŠEL

Po zápasech byla na hráčích vidět značná únava. Například kapitán Ridery a střelec rozhodující branky Dominik Lakatoš přiznal, že už se hlavně těšil zpátky do Ostravy. „Já jsem byl rád, že konečně pojedeme domů. Spadlo to z nás a byli jsme šťastní a rázem dodal: „Doufám, že už žádné rekordy padat nebudou. Maximálně ve vstřelených gólech. Určitě ne v čase,“ usmál se šestadvacetiletý střelec.

Domácí bolest byla o to větší, že se jednalo o další nevyužitý mečbol, navíc po utkání, které Lvům sebralo většinu fyzických i psychických sil. A také určilo to, že si v následujících dnech nevydechnou, ale v sérii musí pokračovat. „Hráči měli dnes jenom regeneraci, mohli jít dobrovolně na regenerační trénink na ledě, ale nikdo tuto možnost nevyužil a není divu. Ze zimního stadionu odešli ani ne deset hodin předtím, než se na něj znovu vrátili,“ popsal páteční dopoledne Vavřina.

Ani více než šestihodinový duel však hráčům ze soutoku Labe a Orlice plány nenarušil, ve 14 hodin všichni seděli v autobuse a vyrazili směr Vítkovice. „Odjezd byl pro případ sedmého duelu naplánován dopředu. Na každé utkání v letošním play off vyjíždíme den dopředu a ani tenhle dlouhý zápas na tom nic nezměnil,“ uvedl Vavřina.

A na závěr zajímavost. Ačkoli se semifinálová série hraje na sedm zápasů, tak bylo dosud odehráno díky dlouhým prodloužením celkem 500 minut čisté hry. Pokud bychom to tedy přepočítali na zápasy (jeden má šedesát minut), tak v sobotu v 15.30 hodin se v Ostravar aréně rozehraje druhá třetina „devátého“ duelu.

Aleš Stezka (gólman Vítkovic, 74 zákroků): „Na jedné straně to byla zajímavá zkušenost, zároveň už bylo vidět na obou týmech, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jo, jsem šťastný, že jsme to urvali a ukázali naše srdíčko. Byli jsme trpěliví a hráli jako jeden muž. Jídlo a pití? No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil i snědl… Ale to všichni, to je jasné. Potom už padla i spousta coly a energeťáků, protože to bylo prostě potřeba. Teď to jen zapít vodou, protože jsme toho hodně vypotili, a připravit se na sobotu.“

