Poupravit čísla této sezony může Dynamo už ve středu, kdy nastoupí od 18 hodin proti Hradci v domácí aréně.

S jasným přístupem

„Zápas s Hradcem je pokaždé výzva. Je to náš soused, nejde k tomu přistoupit jinak než na 120 procent. Před koncem sezony navíc chceme vyhrát každý zápas a naladit se vítězně na další část, která přijde,“ řekl pardubický obránce Jan Zdráhal, který skóroval v posledním duelu s Olomoucí. Dynamo bodovalo v pátém utkání v řadě.

Vyhrát každý zápas

Hokejistům Hradce Králové se v posledních zápasech také výsledkově daří. Pomalu se přibližují elitní čtyřce, naposledy porazili na domácím ledě 1:0 Zlín. Navíc pro ně hrají i vzájemné zápasy. Na druhou stranu Pardubice se zlepšily a výrazně posílily. Dá se tedy očekávat pořádný souboj. „Takhle bych to neviděl, my chceme vyhrát každý zápas. Takže se na něj musíme připravit stejně jako proti Zlínu a jít do toho naplno,“ uvedl před derby obránce Hradce Zdeněk Čáp.

Hokejová extraliga - 45. kolo - úterý, 17.00: Olomouc – Litvínov, Třinec – Plzeň, Zlín – Mladá Boleslav, 17.30: Karlovy Vary – Brno, Liberec – Sparta Praha (O2 TV sport), Vítkovice – České Budějovice, 18.00: Pardubice – Hradec Králové.