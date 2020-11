Hosté po většinu zápasu vedli. Když za Dynamo ve druhé třetině vyrovnal Matěj Blümel, dokázali Hradečtí hned reagovat. Nakonec vyhráli o tři góly.

„Po domácí prohře s Karlovými Vary jsme si řekli pár věcí v kabině, protože ten výkon byl strašidelný. Nyní jsme to již do puntíku plnili. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ uvedl Vladimír Růžička mladší.

Centr Mountfieldu v derby dvakrát asistoval u gólů a sám zvyšoval po chybné nahrávce Mikuše na 4:1. Užil si tak tříbodový večer. „Celkově jsme podali koncentrovaný výkon, jeli jsme si sem pro výhru,“ dodal Růžička.

Pardubičtí naopak po úterním tříbodovém nadechnutí znovu padli. „V šatně bylo cítit, že bychom se po upracovaném vítězství nad Brnem mohli trochu odrazit. V utkání to bylo ale ve starých kolejích. Nemůžeme si říct, že bychom tam létali, stříleli a měli šance,“ konstatoval pardubický kapitán Jakub Nakládal.

Dynamu chyběla agresivita, tlak i větší souhra. „Velmi těžko jsme se dostávali do jejich pásma. Nevytvořili jsme si v podstatě žádný tlak, to se pak hraje velmi těžko, když soupeři to jde lehce,“ doplnil Nakládal.