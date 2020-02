Východočeské derby pro favorita. Dvůr z Bíliny veze jistotu semifinále

/FOTOGALERIE/ Sobotní 40. kolo druholigové skupiny Sever takřka dokonale rozřešilo seznam postupujících hokejových mužstev do play off. Vyřazovací boje si zahrají již jistí semifinalisté Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem, dále pak čtvrtfinalisté Most, Děčín a Řisuty. Velice blízko jsou pak trutnovští Draci, kterým k jistotě schází jedno další zakolísání aktuálně sedmého Jablonce.

Hokejové derby HC Stadion Vrchlabí - BK Nová Paka. | Foto: Anton Martinec