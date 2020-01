Jediným východočeským mužstvem, které ve 29. kole nebralo výhru, byl nováček z Nové Paky. Ten sice doma vedl nad Řisuty 4:1, nakonec ale náskok ztratil a padl po samostatných nájezdech. To trojice týmů z podkrkonošského regionu smetla své soupeře ze severních Čech.

Nová Paka - Řisuty 4:5 po SN (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0)

Bruslaři v důležitém mači směrem k play off hostili tabulkového souseda. Svěřenci Aleše Půlpána měli fantastický úvod. Po 13 minutách vedli po brankách Hníka a Dvořáka 2:0. Do první sirény snížil Keszi, ale dvougólové vedení vrátil domácím minutu před koncem prvního dějství Tomáš Půlpán.

A když ve 26. min. zvyšoval už na 4:1 Hidveghy, vypadalo to, že je rozhodnuto. Jenže srdnatě bojující soupeř se nevzdal, do konce druhé třetiny snížil na rozdíl jediné branky a vyrovnání dokonal z kraje závěrečné periody Formánek. Duel dospěl až k nájezdům, v nichž se více dařilo hostům. Paka po prohře vypadla z elitní šestky zaručující play off, na sobotního soupeře ztrácí bod.

Fakta – branky a asistence: 6. Hnik (Malík, Pohl), 13. Dvořák (Hric, Foerster), 19. Půlpán (Dvořák, Bezděk), 27. Hidveghy (Půlpán, Abraham) – 17. Keszi (Zderadička), 29. Zderadička (Vyskočil, Formánek), 32. Parshakov (Okegawa, Rudovský), 41. Formánek (Keszi, Danov), rozhodující nájezd Danov. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 478. BK Nová Paka: Vacek – Müller, Pohl, Mlčoch, Abraham, Bezděk, Suvorov – Hric, Dvořák, Malík, A. Půlpán, Hnik, Ukhin, T. Půlpán , Foerster, Hidveghy, Kloutvor.

Bílina - Vrchlabí 2:11 (0:4, 2:2, 0:5)

I bez nemocné opory Rolinka si lídr dojel pro suverénní vítězství. Už v první třetině Vrchlabští nastříleli čtyři puky, a když ve 33. min. Sýkora kompletoval hattrick, vedl již favorit 6:0. Domácí sice v závěru prostřední části využili slabší nekoncentrovanosti soupeře ke snížení na 2:6, v závěrečné periodě si ale Východočeši vše vynahradili dalšími pěti trefami.

Fakta – branky a asistence: 38. Procházka (Šmejc, Šimeček), 40. Zdeněk (Běhula) – 2. Hozák (Chalupa, Bendík), 8. Matějček (Chalupa, Hlaváč), 13. Hlaváč (Jirků, Matějček), 15. Sýkora (Hlaváč), 30. Sýkora (Hlaváč, Matějček), 33. Sýkora (Niko), 41. Hlaváč (Matějček, Bednář), 48. Kastner (Hozák), 48. Sýkora (Moník, Voženílek), 52. Bednář (Urban, Sýkora), 59. Bednář (Mrňa). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 145. HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Jirků, Niko, Vašíček, Moník, Bendík, Voženílek, Kynčl, Vágner – Bláha, Sýkora, Kastner, Hozák, Hlaváč, Bednář, Mrňa, P. Urban, Chalupa, Matějček, Moník.

Dvůr Králové - Děčín 10:3 (3:1, 3:0, 4:2)

Rok 2019 Dvorští končili dvěma venkovními výhrami s čistým štítem, na úvod roku 2020 si pro příznivce připravili povedenou střelnici. Rodos se pomaleji rozjížděl a brzy 0:1 prohrával, ve zbytku úvodní třetiny ale třemi hezkými góly skóre otočil a po dvou třetinách vedl již 6:1. Platilo to i v polovině 57. min., pak se strhla střelnice. Hosté během 23 vteřin snížili na 6:3, pak Dvůr odpověděl třikrát za 28 sekund! Desítku trefil6 vteřin před koncem Ježek.

Fakta – branky a asistence: 7. Tondr (Brokeš), 12. Petira (Hrazdira), 17. Fořt (Hrazdira), 21. Brokeš (Hrazdira, Petira), 22. Dušek (Svoboda, Franc), 38. Hrazdira (Tondr, Brokeš), 58. Svoboda (Hoskovec, Dušek), 58. Brokeš (Fořt, Hrazdira), 58. Luštinec (Havlas), 60. Ježek (Luštinec) – 3. Kordule (Tůma), 57. Kordule, 58. Zajan (Petráš). Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 560. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Petira, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Mocek, Franc – Brokeš, Hrazdira, Fořt – Svoboda, Havlas, Luštinec – Ježek, Hoskovec, Dušek – Půhoný, Šedivý.

Mostečtí Lvi - Trutnov3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Když v této sezoně Trutnov poprvé jel do Mostu, vstřelil šest branek a přesto prohrál 6:8. Stejně se mu na útočné půlce dařilo i nyní, ale tentokrát se na ledě favorita dočkali cenného skalpu v návaznosti na honbu za postupovými pozicemi do play off. Mohl za to povedený úvod, který góly podpořili mladíci Krsek a Škvrně. Klíčový byl ale nástup do třetí části, kdy hosté v rozmezí od 42. do 45. min. zvýšili náskok z 3:2 na 6:2.

Fakta – branky a asistence: 18. Mical (Mála), 38. Mála (Kýhos, Fučík), 53. Mála (Kýhos) – 7. Krsek (Poul), 13. Škvrně (Kubinčák, Višňák), 21. Jirásek (Vácha), 42. Jirásek (Janoušek, Vácha), 44. Fedulov (Kubinčák), 45. Poul (Tatar, Suk). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:3. Diváci: 244. HC BAK Trutnov: Krofta – Vácha, Junek, Leder, Jirášek, Kynčl, Suk, Višňák – Bucek, Jirásek, Janoušek, Poul, Kubinčák, Fedulov, Krsek, Starý, Planý, Škvrně, Tatar.