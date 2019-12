BK Nová Paka – Mostečtí Lvi 4:6 (2:1, 2:1, 0:4)

Do utkání sice lépe vstoupili hosté, když skóre po 39 vteřinách hry otevřel Mical. Na to domácí rychle zareagovali. V čase 1:03 dostal výhodu trestného střílení Dvořák, jenž dokázal Hosnedla překonat. Hned ve čtvrté minutě obrátil skóre zápasu domácí Hnik.

Druhá třetina začala pro Novou Paku skvěle. Ve 22. minutě zaznamenal svůj druhý gól v utkání Dvořák, jenž po příchodu z Vrchlabí zažívá v Nové Pace velmi produktivní období. Ve 36. minutě zvyšoval už na 4:1, taktéž svým druhým gólem v zápase Hnik. V tu chvíli to vypadalo, že novopačtí hokejisté míří za čtvrtým vítězstvím v řadě, jenže do druhé sirény snížil Čmolík a třetí dějství dopadlo pro domácí celek přímo tragicky. Po třech minutách závěrečné třetiny snížil na rozdíl jediné branky Drašar. Poté až do 55. minuty držela Nová Paka vedení, jenže pak přišly chvíle útočníka Mostu Bakrlíka, který během tří minut zaznamenal hattrick a rozhodl o výhře svého týmu 6:4. Nutno podotknout, že dvě jeho branky padly v oslabení. Další utkání sehraje Nová Paka v sobotu v Jablonci.

Fakta – branky a asistence: 2. Dvořák (TS), 4. Hnik (Dvořák), 22. Dvořák (Müller, Malík), 36. Hnik (Malík, Dvořák) – 1. Mical (Kýhos), 38. Čmolík (Kýhos, Urbánek), 43. Drašar (Havlůj, Bakrlík), 55. Bakrlík (Kuncl, Bečvář), 57. Bakrlík (Mical), 58. Bakrlík (Nedrda). Rozhodčí: Veinfurter – Urubčík, Roischel . Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0 . V oslabení: 0:2. Diváci: 561. Třetiny: 2:1, 2:1, 0:4.

BK Nová Paka: Mahdal (Vacek) – Müller, Pohl, Mlčoch, Abraham, Bezděk, Suvorov, Steinocher, Malík – Dvořák, A. Půlpán, Hric, Ukhin, T. Půlpán, Foerster, Hidveghy, Kloutvor, Hnik.