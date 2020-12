O výsledku vyrovnaného zápasu rozhodl v 55. minutě kolínský Šafránek, v čase 56:24 mohl ještě vyrovnat hostující Heřman, trestné střílení však neproměnil.

SC Kolín - HC Stadion Vrchlabí 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Fakta – branky a asistence: 19. Šafránek (Petržilka, Síla), 29. Zumr (Muška, Štohanzl), 55. Šafránek (Stehlík, Jankovský) – 24. Linhart (Hozák, Formánek), 39. Heřman (Mrňa, Urban). Rozhodčí: Zubzan, Jechoutek – Belko, Coubal. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Hráno bez diváků.

SC Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pýcha, Barták, Zdeněk – Jankovský, Šafránek, L. Krejčík – Zumr, Štohanzl, Stehlík – Síla, Semirád, Petržilka – Mašín, Němec.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, J. Moník, Kajínek, Niko, Bučko, Jirků – Heřman, Chrtek, Nouza – M. Kratochvil, Machač, Machala – Urban, Zeman, Formánek – Hozák, Mrňa, Chalupa – Rohlík.

Vrchlabští šli do zápasu dle tabulkového postavení v roli jasného favorita a hned v úvodní periodě si dokázali vynutit tři přesilovky. Ani jednu však nedokázali proměnit, když největší příležitost Machačovi zmařil kolínský gólman Machač. Když už se to vypadalo, že úvodní perioda žádnou změnu stavu nepřinese, našel v čase 18:44 domácí Petížílka spoluhráče Šafránka, jenž přesnou ranou nad rameno gólmana Soukupa poslal Kolínské Kozly do vedení 1:0.

Druhá třetina nemohla pro Východočechy začít lépe. Čas 23:24 a herní převahu po přihrávce Hozáka využívá Linhart – 1:1. Kozlům brzy vrátil náskok Zumr, ale na 2:2 minutu a půl před koncem druhé třetiny po nahrávce Mrni srovnal Heřman.

Závěrečná perioda se nesla v řadě přesilovkových příležitostí pro oba celky, rozhodnutí ale přinesl až čas 54:16, kdy při rovnovážném stavu rozhodl o vítězství Kozlů svou druhou trefou trefou v utkání David Šafránek.

Horalům nezbylo nic než vložit všechny síly do útoku, kolínský Kukla dovolil hostům trestné střílení, to však v čase 56:24 Heřmanovi lapil gólman Lukáš, jenž se stal hrdinou utkání.