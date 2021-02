V jedenáctibrankovou přestřelku se zvrhlo středeční utkání Chance ligy mezi favorizovaným Vrchlabím a papírovým outsiderem z Kadaně (7:4). Domácí hokejisté do něj fantasticky vstoupili, během úvodních deseti minut soupeři nasázeli čtyři branky a ve zbytku duelu vítězství s přehledem kontrolovali.

Vedle hráčů, kteří se na výhře podíleli více kanadskými body (Matýs 2+2, Machač 0+3) se blýskl také vrchlabský odchovanec Filip Moník, jenž si ve svých dvaadvaceti letech připsal premiérovou trefu v druhé nejvyšší domácí soutěži.

Filipe, ve středu jste na domácím ledě zvládli roli papírového favorita a vcelku hladce přehráli Kadaň. O jak náročný šlo zápas a co jej rozhodlo?

Sice jsme splnili roli favorita, ale hrát proti týmu, který nemá co ztratit a naopak muže jedině získat, je vždycky náročné. Mají tam pár šikovných mladých kluků, jako je například Morong, který má zkušenosti z extraligového Hradce Králové. Za mě duel rozhodl jednoznačně náš vstup do zápasu.

To je pravda, úvod vám vyšel doslova parádně. Jak myslíte, že soupeři bylo, když po deseti minutách prohrával o čtyři branky? A jak bylo vám?

Popravdě si nedokážu představit, jak soupeři bylo (usmívá se). Prohrávat po pár minutách zápasu 0:4, to musí být strašně náročné na hlavu. My jsme se naopak rychle dostali do herní pohody. Ta však vedla k možnému podcenění jistých situací, které dopadly vstřelenými góly soupeře.

Pro vás osobně přišel velký moment na konci 35. minuty. Popište fanouškům svoji první ligovou trefu?

Na útočné modré čáře jsem dostal puk od Herči (Daniel Herčík - pozn. aut.), měl jsem celkem rychlost, tak jsem objel obránce a z poměrně velkého úhlu vystřelil na první tyč. Jsem rád, že to tam spadlo.

Vrchlabský odchovanec Filip Moník ve středu zaznamenal svou premiérovou trefu v Chance lize.Zdroj: Anton MartinecMrzí vás hodně, že takovému momentu byla v aréně přítomna jen hrstka partnerů klubů, jinak ji příznivci Stadionu mohli vidět leda na portálu hokejka.cz?

Samozřejmě je velká škoda, že se musí hrát bez diváků. Jejich podpora byla ve Vrchlabí vždycky skvělá a i já bych si před zaplněnou arénou svůj gól užil mnohem víc. Ale přece jen můžeme být rádi jak my, tak naši fanoušci, že je možnost sledovat přenos utkání živě alespoň na hokejka.cz.

Přišlo vám po utkání hodně blahopřání? Které potěšilo nejvíc?

Pár jich přišlo od rodiny a kamarádů, za což jim ještě jednou moc děkuji. Mně osobně udělal největší radost vzkaz od babičky a dědy.

Při gólové akci jste šel za trefou jako buldok. Může za to i střelecká hladovost a touha docílit první prvoligové branky?

Poslední dobou jsem se při tréninku začal víc soustředit na střelbu, určitě mi pomohly i tréninky navíc s Jirkáčem (kapitán mužstva a zároveň šéftrenér vrchlabské mládeže Tomáš Jirků - pozn. aut.), které jsou především o té střelbě a zakončení.

V zápase proti Kadani jste si užil vcelku slušný ice time. Jak se vám hrálo po boku talentovaných mladíků z pardubického Dynama?

Oba kluci jsou šikovní. Každým tréninkem si víc a víc rozumíme, snažíme se plnit trenérovu taktiku, což se nám jakožto celé lajně celkem daří. Každý náš vstřelený gól je super a máme z nich radost.

S týmem se nadále držíte mezi nejlepší čtyřkou. Věříte, že ve zbývajících kolech už tuto pozici uhájíte a v roli nováčka si zajistíte účast ve čtvrtfinále play off?

Umístění ve čtyřce po základní částí je určitě náš cíl. Máme před sebou ještě pár náročných zápasů, ale věřím, že se ve čtyřce udržíme a zajistíme si tak výhodu startu v play off na domácím stadionu.

Letos se v hokeji hraje pouze extraliga a Chance liga. Druhá liga naopak stojí. V ní byste hádám působil na střídavé starty v Nové Pace, je tomu tak? Jak velký problém to pro vás je?

Je tomu tak. Společně s bráchou, Tomášem Kynčlem a dalšími spoluhráči, jsme měli vyřízené střídavé starty do Nové Paky, kde jsme měli dostávat dostatečný ice time, který nás měl připravit na starty v první lize. To vše ale ukončil Covid19, proto jsem rád, že dostávám příležitosti doma ve Vrchlabí.

Ligové zkušenosti jsou pro vás ve vrchlabském kádru velmi cenné. Je první liga o hodně výš než druhá, ve které jste v předchozích sezonách odehrál o dost více zápasů?

Rozdíl mezi první a druhou ligou je určitě v rychlosti a tvrdosti, na kterou jsme si ale snad všichni rychle zvykli. Zásluhou vhodného doplnění kádru o zkušené hráče a mladíky z Pardubic jsme navíc v tabulce tam, kde jsme. Je to fantazie, kterou před sezonou nikdo z nás nečekal.

Moníkova bilance ve vrchlabském dresu



2017/2018: 18 utkání, 3 branky a 5 asistencí

2018/2019: 25 utkání, 1 asistence

2019/2020: 34 utkání, 2 branky a 9 asistencí

2020/2021: 17 utkání, 1 branka a 1 asistence