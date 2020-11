Vždycky, když se v této sezoně střelecky prosadí, jeho tým následně prohraje. Vrchlabský útočník David Chalupa se může pochlubit zajímavou statistikou. Určitě by ji ale co nejdříve z dat vymazal.

Naposledy se trefil v sobotu na ledě Benátek, kde Stadion soupeři nešťastně podlehl 2:1. Právě třiadvacetiletý odchovanec hradeckého hokeje v první třetině otevíral skóre, šlo však o jediný střelecký úspěch Východočechů.

Horalé při restartu Chance ligy padli, když jim rozhodující branku vstřelil pouhých 31 vteřin před koncem normální hrací doby domácí forward Hrabík.

Davide, v sobotu jste se vrátili do zápasového kolotoče Chance ligy. Jak moc vám v posledních týdnech hokej chyběl?

Chyběl nám samozřejmě. Nikoho nebavilo pouze trénovat, ke všemu ještě venku mimo naši halu. Přece jen hokej hrajeme především kvůli těm zápasům, nebylo to nic příjemného. Teď už jen doufám, že se zbytek sezony dohraje v normálu.

Udržoval jste se nějak zvlášť po fyzické stránce?

Tak my jsme se v rámci možností připravovali na suchu, trénovali jsme v malých skupinkách a posledních čtrnáct dní už se přidaly i tréninky na ledě. Ty byly zaměřené i na kondici, denně jsme navštěvovali i posilovnu, šlo o dvoufázové tréninky. Na nějaký individuál pak už ani nebyl čas, spíš jsem se snažil dostatečně odpočívat.

Na úvod po rozvolnění proticovidových opatření jste vyrazili na led Benátek. Co jste od zápasu očekával?

Hlavně mi bylo jasně, že to nebude vůbec jednoduché. Benátky mají silný kádr, navíc jsme šli do hry po té dlouhé pauze. Nastoupili jsme ale velmi dobře, hráli jsme aktivně, hlavně úvodní třetina byla vážně dobrá. Jenže postupem času se zápas začal komplikovat, soupeř dokázal vyrovnat a nakonec duel šťastně otočil.

Naplnila se vaše předzápasová mínění od soupeře? Přece jen jste proti Středočechům v létě sehráli dvě přípravná utkání.

Určitě. Oni hráli de facto úplně stejný hokej. Byli rychlí, důrazní, aktivní. Maji hru založenou na bruslení, praktikovali ji po celý zápas.

Vy sám jste v 15. minutě otevíral skóre. Co chybělo k tomu, abyste nebyl jediným vrchlabským střelcem zápasu?

Troufnu si říct, že snad jen trochu víc štěstí. Někdy i výraznější tlak do branky. My jsme si vytvořili vcelku dost příležitostí, nedařilo se nám je ale proměňovat. Musíme věřit, že ve středu proti Ústí bude gólů více.

Ve druhé třetině domácí vyrovnali, o vítězství pak rozhodli v čase 59:29. Hodně kruté, viďte?

Bohužel je to tak. Pro soupeře to bylo až nezasloužené vítězství, ale tak už to v hokeji bývá. Gól byl navíc dost smolný, při vyhazování puku z pásma nám sjel puk z hokejky a pak ještě ta teč před bránou. Nezbývá než se z toho co nejrychleji oklepat.

Byla myslíte na výkonu obou mužstev nějak znát měsíční absence herní praxe?

Možná ano, ale osobně mi to ani moc nepřišlo. Hrál se kvalitní hokej, nahoru dolů, nechyběly ani šarvátky. Bylo poznat, že oba celky do toho šly hodně nabuzené.

Ve středu vás čeká v domácím utkání Ústí nad Labem. Co hlavně je potřeba zlepšit, aby se dostavil bodový zisk?

Musíme se především víc tlačit do koncovky. To nám v Benátkách trochu chybělo. Do obrany jsme zápas odehráli dá se říct velmi dobře. Když navážeme na výkon, jaký jsme předváděli hlavně v úvodní periodě, výsledek se určitě dostaví.