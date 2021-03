Na vysokém vítězství se v pátek střelecky podíleli Zeman, Chrtek, Mrňa, Niko, Chalupa a Heřman. Za hosty mířili přesně Klímek se Smetanou. Valaši v sérii vedou už jen 3:2 a doma budou usilovat o postupovou pečeť. Jak ale Východočeši v zatím poslední třaskavé bitvě ukázali, v semifinále také oni dál věří.

Nevzdáme se, budeme bojovat a doma pátý zápas urveme. Vzkaz vrchlabských hokejistů před pátečním pokračováním čtvrtfinálové série play off Chance ligy byl důrazný, za slova ale musely promluvit činy. A ty také záhy promluvily.

Východočeši šli po třech porážkách v řadě do pátého utkání s nožem na krku, těžká situace ale jako by jim vyhovovala. Už během úvodních jedenácti minut si svěřenci trenéra Baďoučka dokázali vypracovat dvoubrankový náskok, když na trefu Tomáše Zemana navázal tečí Kynčlovy rány Chrtek.

Hosty vrátil do hry přesilovkový gól Klímka a v nástupu do druhé periody srovnal na 2:2 bek Smetana.

Radost z vyrovnání však Valachům dlouho nevydržela. Za další dvě minuty totiž ostrou ranou vrátil náskok na stranu horalů Mrňa a pět minut před koncem prostřední části navýšil jejich vedení Niko.

V závěrečné dvacetiminutovce podali domácí soustředěný výkon, který svými zákroky podpořil pozorný gólman Soukup. V závěru pak přidali další dvě branky Chalupa s Heřmanem a série bude pokračovat v neděli před televizními kamerami na ledě Vsetína.

TŘI MOMENTY UTKÁNÍ



Gól nebo tyč?

05:30 V polovině šesté minuty po individuální akci Filipa Koffera střílí úvodní vrchlabskou branku Tomáš Zeman. Cink, cink – byl to gól nebo se puk od pravé tyče odrazil do levé a ven z brány? Hlavní rozhodčí má ihned jasno a ukazuje do branky. Hosté protestují. Televizní záběry se naklánějí spíš druhé variantě, v Chance lize si jimi ale arbitři pomoci nemohou. Gól tak platí.



Mrňova omluvenka

25:26 Od vyrovnávací trefy Vsetína neuplynuly ani dvě minuty. Vrchlabský útočník Pavel Mrňa jako by si uvědomil, že právě za ním šel první gól Valachů, když zbytečně pykal na trestné lavici. Ve 26. minutě Patrik Urban přejel modrou čáru, Mrňovi nabil a ten z první vypálil dělovku, na kterou gólman Málek zareagoval až když byla v síti. Vítězná branka zápasu!!



Fantastický Soukup

37:27 V utkání padlo osm branek, přesto byli jeho velkými postavami brankáři. A to především domácí Jakub Soukup. Svůj tým několikrát podržel. Doslova fenomenální zákrok si připsal na konci druhé třetiny, kdy za stavu 4:2 soupeři zakončujícímu takřka do prázdné branky neuvěřitelně ukradl gól. Tohle byl zákrok utkání.

Vrchlabí - Vsetín 6:2

Fakta - branky a nahrávky: 6. T. Zeman (Koffer, Hrádek), 11. Chrtek (Kynčl, T. Zeman), 26. Mrňa (Urban), 35. Niko (Urban, Mrňa), 57. Chalupa, 57. Heřman (Koffer) – 15. Klímek (Štach, Gorčík), 24. Smetana. Rozhodčí: Souček, Hucl – Flegl, Maštalíř. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:1, 2:1, 2:0. Stav série: 2:3.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Hrádek, Kajínek, Niko, Kynčl, Jirků, Blažej – Heřman, Rohlík, Nouza – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – Koffer, Chrtek, T. Zeman.

VHK Robe Vsetín: Málek – Ondračka, Smetana, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka, Štach, Bartko – Hořanský, Babka, Gorčík – Berger, R. Vlach, A. Zeman – Půček, Kucharczyk, Klímek – Březina, Pechanec, Vítek.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): "Dva dny jsme se bavili, že naše sezona zdaleka neskončila. Jsem rád, že to kluci přijali za své a podali v tomto utkání výborný týmový výkon. Už se všichni těšíme na nedělní televizní utkání a na rozhodující sedmý zápas v úterý u nás."

Roman Stantien (VHK Robe Vsetín): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Bylo to z naší strany pomalé a měkké. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Od 12. minuty první třetiny jsme se zlepšili, měli jsme lepší pohyb i důraz a to se nám vrátilo při smazání dvoubrankového manka. Soupeř pak ale znovu odskočil o dvě branky. My jsme byli nuceni otevřít hru ve snaze vyrovnat a pak to našemu hráči přeskočilo puk na modré a soupeř šel do brejku, po kterém prakticky rozhodl utkání. Zbytek zápasu už se jen dohrával."

Zbylé čtvrtfinálové série – 5. zápasy: Kladno – Slavia Praha 6:4 (konečný stav série: 4:1), Jihlava – Litoměřice 4:2 (stav série: 2:3). Poruba si již účast v semifinále zajistila dříve.