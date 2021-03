Poslední tři zápasy zbývají vrchlabským hokejistům odehrát v rámci základní části Chance ligy. Již ve středu se Východočeši představí na vlastním ledě, kde od 16 hodin v souboji nováčků letošního ročníku přivítají Draky ze Šumperka.

Den před utkáním sportovní manažer horalů Jiří Jakubec prezentoval aktuální situaci v kádru Stadionu. Ten totiž výrazně ovlivňuje marodka extraligových Pardubic, které z důvodu zranění řady svých opor, musely sáhnout do rezerv, jimiž jsou právě hráči působící na střídavé starty ve Vrchlabí.

Koho Dynamo stáhlo, ten ve Vrchlabí končí

„Už od poloviny února platí omezení střídavých startů, které je dlouhodobě stanovené řády ČSLH. Aktuálně platí, že pokud hráč narozený v roce 2000 a starší, který má vyřízené střídavé starty do nejvyšší soutěže, nastoupí do zápasu v extralize, tak již ve zbytku sezony nemůže nastoupit v nižší soutěži,“ potvrdil Deníku Jiří Jakubec.

Už na startu aktuálního ročníku tak pod Krkonošemi dobře věděli, že pokud v období od poloviny února dál za Dynamo nastoupí někdo ze skupiny hráčů, jichž se podmínka týká, nepovede cesta zpět.

„Takových hokejistů je u nás celá řada. Jakuba Soukupa mohl v případě potřeby využívat Litvínov, Martina Heřmana zase Plzeň. Dvanáctka hráčů zase ve vrchlabském kádru působí na bázi spolupráce s Pardubicemi. Jsou to gólmani Štěpánek, Klouček, Kantor, obránci Linhart, Vála, Bučko, Oliva, Blažej a útočníci Kratochvil, Matýs, Pochobradský a Machač,“ doplnil sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí.

Vrací se Tomáš Nouza, novicem Filip Koffer

Vyjma brankářů je nyní jisté, že za Vrchlabí si už v tomto ročníku nezahrají obránci Vála s Bučkem, stejně tak si do svého kádru pro závěr sezony Dynamo stáhlo šikovné útočníky Pochobradského s Kratochvilem.

Půltucet mladíků může pendlovat dál



Pravidlo ohledně střídavých startů se netýká věkem stále juniorů - Michal Hrádek, František Formánek, Daniel Herčík, Ondřej Rohlík a Tomáš Zeman, kteří mohou nastupovat za oba týmy bez jakéhokoliv omezení. Podobně je na tom i nynější nováček v týmu Filip Koffer.

„Jsou to sice pro nás citelné ztráty, ale nedá se nic dělat. Klukům tímto moc děkujeme za práci, kterou pro Vrchlabí odvedli a přejeme jim, ať se jim v Pardubicích daří,“ bere situaci s nadhledem Jiří Jakubec. Fanouškům Stadionu vysílá naopak pozitivní zprávy.

„Nás může těšit, že se z krátké marodky vrací obránce Ján Niko, už do středečního duelu by mohl nastoupit i Tomáš Nouza. Zároveň by se k našemu týmu měl z Pardubic připojit Tomáš Zeman a také juniorský reprezentant Filip Koffer,“ upřesnil Jakubec s tím, že cíle mužstva pro závěr dlouhodobé části zůstávají stejné.

„Uděláme maximum, abychom uhráli potřebné čtvrté místo a vybojovali si tím odpočinek před vrcholem sezony v podobě vyřazovací části.“

Kompletní program 32. kola



Středa 3. března, 16.00: Vrchlabí - Šumperk, Přerov - Kadaň. 17.00: Litoměřice - Prostějov, Vsetín - Ústí nad Labem, Havířov - Benátky nad Jizerou. 17.30: Poruba - Třebíč. 18.00: Kladno - Sokolov, Kolín - Jihlava.