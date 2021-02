/FOTOGALERIE/ Hokejový svátek ve Vrchlabí byl sice bez diváků, ale ti aspoň měli možnost sledovat kladenské Rytíře Jágra s Plekancem v televizi. Šlágr Chance ligy dopadl lépe pro domácí celek, který přehrál favorita celé soutěže 4:2. Pár postřehů pronesl po utkání kapitán a obránce horalů Tomáš Jirků.

Hokejová Chance liga: HC Stadion Vrchlabí - Rytíři Kladno. | Foto: Anton Martinec

1. O zápase s Kladnem, favoritem Chance ligy:

„Nám se daří více méně od začátku sezony. Speciálně na tenhle zápas jsme se připravovali, hrozně jsme se těšili. Pro nás je to takový svátek, že přijel Jarda Jágr a my si proti němu mohli zahrát. Pro většinu z nás to byl vždycky vzor. Brali jsme to jako svátek hokeje. Od začátku jsme si šli pro vítězství, nechali jsme na ledě maximum a štěstěna tentokrát stála při nás.“