Pavle, na dvougólový večer ve vrchlabském dresu jste čekal vcelku dlouho. Vzpomenete si, kdy naposledy se vám střelecky takhle zadařilo?

No, musím zavzpomínat, ale bylo to na začátku téhle sezony, kdy se mi dvě branky podařilo vstřelit v domácím utkání proti Ústí. Před tím se ve druhé lize dařilo více, ale i tak jsem rád, že to letos alespoň dvakrát takhle vyšlo. Oba góly byly dílem celé naší lajny.

První středeční trefou jste proti Šumperku zvyšoval v 11. minutě na 2:0. Napadlo by vás v té době, že ze zápasu ještě bude takové drama?

Upřímně, to asi úplně ne. My jsme naopak na začátku chtěli nastřílet nějaké góly, aby se nám hrálo líp. Věděli jsme, že bojujeme o čtyřku a potřebujeme tři body. Místo dalších vstřelených branek ale soupeř vyrovnal a já jsem teď rád, že jsme nakonec to vítězství uválčili. Nadále platí, že máme čtvrtou příčku pouze ve vlastních rukách.

Proč myslíte, že jste si duel s předposledním celkem tabulky takhle zkomplikovali?

Byla v tom asi nervozita. O potvrzení přímého postupu do čtvrtfinále se teď hodně mluví. Dost jsme se na utkání soustředili a asi se ta nervozita projevila. V zápase jsme měli hodně šancí, ale bohužel je neproměňujeme a pak je z toho takový problém. Naštěstí jsme duel zlomili v závěru a potřebnou výhru urvali.

V předchozím duelu na ledě Sokolova jste proměnili čtyři přesilovky! Čím to, že vám teď vůbec nešly?

My se na přesilovky samozřejmě hodně připravujeme, ale pravdou je, že nám moc nejdou. V Sokolově se to nějak sešlo, ty góly nám tam padly, na druhou stranu jsme zase nedokázali přidat gól ze hry pěti proti pěti a zápas pak prohráli. Před play off musíme ještě na početních výhodách zapracovat.

Našla se varianta proti úhájení TOP4



Po středečním vítězství nad Šumperkem se přece jen objevila varianta, při které by Stadion ještě mohl o přímou účast ve čtvrtfinále přijít. Stalo by se tak v případě, kdy by Vrchlabí v posledních dvou duelech s Kolínem a Kladnem nebodovalo a Litoměřice se Vsetínem shodně získaly šest bodů. Zároveň by ale hokejisté Poruby museli minimálně jeden bod ztratit. Pak by vznikla minitabulka tří mužstev (Vrchlabí, Vsetín, Litoměřice), ze které by nejlépe vyšli Valaši.

Hrdinu středečního utkání z vás udělal hlavně moment z 56. minuty. Jak byste popsal vítěznou trefu?

Po tom vyrovnání jsme si řekli, že to ještě musíme zkusit zlomit. Dostal jsem příhru od Linhyho (Tomáš Linhart - pozn. aut.) a přede mnou se tam bek trochu zasekl. Já byl v rychlosti, objel jsem ho a přesně zakončil. Radost byla veliká, přece jen bojujeme o každý bod.

Dvěma góly jste svůj střelecký účet v této sezoně zaokrouhlil na deset. Je to číslo, se kterým jste spokojen?

Upřímně není. Sám jsem vstřelených branek čekal víc, protože se považuji více za střelce než nahrávače. I za těch deset jsem ale rád a nezbývá mi než věřit, že v play off ještě nějaké trefy přidám.

Většina vašich zápasů se rozhoduje v závěrečných minutách. Cítíte sám, že se už blíží vyřazovací část?

Je to přesně tak. Blíží se konec dlouhodobé části a je to znát. Navíc je asi i vidět, že síly ubývají rychleji, zápasů bylo v lednu a únoru hodně. My ale musíme mít na paměti, že každé utkání se hraje šedesát minut a často se rozhoduje právě na konci.

Věřme, že Stadionu už přímá účast ve čtvrtfinále neuteče. Jaké byste si pak přál soupeře pro play off?

Kdo sleduje tabulku, vidí, jak je to v ní všechno vyrovnané. On i v předkole může někdo z těch hůře postavených vystřelit a dostat se do laufu. Je mi asi jedno, koho dostaneme. Nevybírám si, jelikož stejně musíme porazit každého, pokud chceme postoupit dál.

Když tedy nemáte oblíbeného soka, najde se takový, jakému byste se naopak rád vyhnul?

Nechci určitě Litoměřice. S nimi jsou ty zápasy hodně těžké, moc silové. No a vůbec nám nevyšly oba duely s Prostějovem. Jeden byl těsně před koronavirovou pauzou, což se projevilo. V jejich hale to zase byl náš snad nejhorší zápas v sezoně.

Před pár týdny vás trenéři vrátili do formace s Patrikem Urbanem a Jiřím Hozákem. Jste za to rád?

Musím říct, že jo. S Urbym spolu hrajeme tři nebo čtyři roky a můžeme se na ledě hledat snad i poslepu. První gól to myslím naprosto ukázal, když jsem od něho dostal parádní přihrávku, po které nešlo neskórovat. S Jirkou jsme si taky v lajně sedli a jsem rád, že nás trenéři vrátili k sobě.

Nejbližším duelem pro vás bude souboj s Kolínem. Máte velkou motivaci soupeři vrátit porážku z úvodního vzájemného souboje?

Samozřejmě. Budeme chtít Kolín porazit a porážku jim vrátit. Neznám nikoho, kdo by rád prohrával, půjdeme si pro další vítězství. Blíží se konec základní části a bylo by fajn jít do play off s dobrými výsledky v zádech.