Bruslaři vstoupili do utkání velmi špatně, když hned od 12 vteřiny utkání prohrávali. Na konci první třetiny však dokázal odpovědět Hnik. Mostečtí Lvi si vedení vzali zpět ve druhém dějství a to udrželi až do závěrečné sirény.

„Určitě byl Most k poražení, myslím, že jsme po většinu zápasu udávali tempo zápasu my, ale ještě bychom potřebovali víc štěstí, aby nám padaly góly,“ viděl utkání jediný střelec v novopackém dresu Hnik.

Zápas se Lvy začal nešťastně, již po 12-ti vteřinách jste inkasovali?

První gól byl dost nešťastný. Po špatném odrazu od mantinelu jsme si již nestihli rozebrat hráče před brankou.

Podařilo se vám srovnat na 1:1 a byla to právě vaše trefa, která nakonec jediná skončila v mostecké brance.

Samozřejmě je úplně jedno, kdo gól dá, ale jsem rád, že se mi to povedlo. Bylo to v přesilové hře, Michal Nevyhoštěný mě našel krásnou přihrávkou.

Po skončení zápasu se strhla bitka, jak k tomu došlo?

Myslím, že to bylo po nějakém šťouchání u mantinelu. Neřekl bych, že by byl zápas nějak extra vyhrocený, jen v poslední třetině se mi zdálo, že se soupeř začal bát o výsledek, protože jsme měli více ze hry my, škoda jen, že nepadl gól.

Váš spoluhráč Aleš Půlpán skončil se zakrvaveným obličejem a vy zase na zemi s dalším soupeřovým hráčem, popište nám jak situace vypadala z vašeho pohledu?

Bitku Aleše jsem neviděl od začátku, když jsem pak jel k mantinelu, tak mě protihráč zezadu chytl kolem krku a tak to nějak skončilo na zemi.

V zápase došlo také ke zranění Patrika Hidvegha, co se mu tam přihodilo ?

Higi asi nějak najel do rýhy v ledu a spadl na mantinel. Protože necítil nohu, byl záchrannou službou odvezen na vyšetření do Jičína, ale naštěstí má prý jen naražená záda. Doufáme, že bude brzy zpět.

Na další utkání cestujete do Jablonce, co očekáváte od dalšího soupeře?

Myslím, že v této soutěži není žádný tým. který bychom mohli nějak podcenit. Samozřejmě do Jablonce pojedeme s tím, že chceme vyhrát, ale určitě to nebude nic jednoduchého. Musíme podat dobrý výkon.

Ve druhé lize nastupujete ve své kariéře podruhé, poprvé to bylo před dvěma lety v play off za Trutnov, kde jste odehrál tři zápasy a měl jeden kanadský bod za asistenci, nyní máte z šest zápasů a tři trefy, v čem vidíte ten posun vpřed?

Vzhledem k tomu, že jsem v Trutnově nenastupoval pravidelně, tak jsem se nedostal tolik do hry. Samozřejmě za bod jsem byl rad. Tady v Nové Pace je to úplně o něčem jiném, prostoru dostávám hodně, což mě samozřejmě těší, ale těch bodů by určitě mohlo být víc.

Jak se vám hraje v Nové Pace, jak jste spokojen se zázemím a co je vaším cílem?

V Nové Pace hraji od loňska a jsem moc spokojen. Zázemí, které tu máme je výborné. Mým cílem je pomoci klubu dostat se do vyřazovací části.

Hrál jste za Hradec Králové tři sezony v extralize juniorů, jaký je podle Vás rozdíl v rychlosti, technice, osobních soubojích mezi ELH a 2. ligou?

Myslím si, že rozdíl je hlavně v osobních soubojích, neboť jsou hráči silnější, vyspělejší než v juniorce a také mají více zkušeností. (pč, vlk)