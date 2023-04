/GLOSA/ Big point. Tenisovou hantýrkou řečeno, kdo vyhraje pátý souboj v semifinále play off hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Třincem, propracuje se k mečbolu. Tím je dané, že oba celky si připsaly na své konto dvě výhry. Dá se říct, že v pět odpoledne na Velikonoční pondělí se rozjede minisérie na dva vítězné zápasy. Nejlepší tým základní části i trojnásobný mistr si už vyzkoušeli, jaké to je být v plusu. Vždy zvládli první domácí střet. V tom druhém ale nenašli munici na neprůstřelné gólmany.

Největší podíl na výhře Pardubic ve čtvrtém utkání měl gólman Roman Will. Odměnou mu bylo čisté konto. | Foto: Petr Rubal

5. semifinále: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec (pondělí 17:00, enteria arena).

Stav série: 2:2 (4:2 a 0:3 doma, 1:2 a 2:0 venku)

Tenhle mač se dá bez debat označit za vrchol dosavadního play off sezony 2022/2023. O tom, že bude nacvakaná enteria arena už nemá cenu diskutovat, to už je evergreen vyřazovacích bojů. Nicméně rekordy by mohl bořit televizní přenos. Tedy pokud to velikonoční stav divákům dovolí…

Glosa Zdeňka Zamastila

Klasik se nesmí urazit, ale jeho přísloví se musí změnit. Že by? Do třetice všeho třineckého… Pardubičtí hokejisté nemohli po dva zápasy nalézt recept na protivníkův styl. V prvním utkání otevřeli pancéřovou kasu útočným dynamitem v první třetině. Jenže v těch dalších dvou marně bušili do zavřených vrat. Navíc sami v nich nechali škvírku, kterou se v obou případech soupeř procpal k vedení a pak už výhru ubojoval. Dynamu se po prvním střetnutí ve Slezsku rozblikala na palubce varovná kontrolka. Na to, aby se nerozsvítila natrvalo měl tým pardubických lékárníků necelých čtyřiadvacet hodin.

A tak se magistři Rulík, Král a Zadina sešli v laboratoři a rozhodli se, že namíchají stejný lektvar, kterým Ocelářům otráví hru. Stejně tak jako to dělají oni. Při jeho výrobě mohl přidat nejvíce ingrediencí třetí jmenovaný, který ho před tím pomáhal několik let vytvářet právě v třinecké varně. Lék připravili, což bylo první úkol. Ten druhý a těžší zněl, zdali jejich svěřenci ho budou umět použít: Uměli. Dali svému semifinálovému soku okusit jeho vlastní medicínu. Jmenuje se Elixír obětavosti a nutno podotknout, že třineckému Draku nechutnal. Však také, kdo má rád hořké kapky…

Pardubičtí hokejisté padali po ústech do každé střely, vyhrávali osobní souboje a domácím nedovolili centimetr prostoru k dobru. Pokud budou chtít Oceláře skolit i v pátém utkání před vlastními příznivci, musí trenéři přimíchat další dávku. Pro pardubické fandy, kteří jsou po desetiletí zvyklí na kreativní hokej, to sice nějaká pastva pro oči není, nicméně moderní play off se jiným způsobem ovládnout nedá. Ke svému atraktivnímu pojetí se mohou zase vrátit v základní části příští sezony. Pokud do ní budou chtít vstupovat jako extraligový mistr, musí se přizpůsobit současnému trendu. Přesně tak, jak učinili ve druhém venkovním zápase semifinálové série ve WERK Areně.