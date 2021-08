Základy k výhře nad rakouským klubem Graz 99ers hokejisté hradeckého Mountfieldu položili už v první třetině, kdy vstřelili tři branky. Už v páté minutě skóroval Jakub Orsava, o šest minut později Petr Poppel a na konci úvodní dvacetiminutovky se trefil Martin Štohanzl. Mezitím sice snížil Kainz, ale na tažení Hradce za vítězstvím to nemohlo nic změnit.

Hradec Králové – Graz 99ers 6:4 (3:1, 2:1, 1:2). Branky a nahrávky: 5. Orsava (Cingel), 11. Poppel (Jank, Morong), 19. Štohanzl (Blain), 29. Cingel (Lev, Jergl), 40. Nedomlel, 54. Cingel (Poppel, Šalda) – 12. Kainz (Zalewski), 33. Altmann (Pfeffer), 43. Kainz (Rappold), 60. Gordon (Alagic, Boivin). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Lučan, Bohuněk. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 788.

Hradec: Lukeš (31. Sajdl) – Blain, Nedomlel, Gaspar, Jank, Piegl, Šalda – Lamper, Cingel, Kevin Klíma – Orsava, Lev, Perret – Jergl, Štohanzl, Pilař – Poppel, Morong, Sklenář.

Graz 99ers: Peters – Ackered, Kirchschläger, Boivin, Kernberger, Pfeffer, Altmann, Krainz, Maurer – Grafenthin, Hjalmarsson, Gordon – Oberkofler, Martin, Ograjensek – Kainz, Zalewski, Alagic – Rappold, Schiechl, Pesendorfer.

Východočeši soupeře přehrávali, byť trenéři v čele s hlavním Tomášem Martincem poslali do utkání s rakouským protivníkem pozměněnou sestavu a dali prostor hráčům ze širšího kádru.

Pauzu si dal například finský brankář Henri Kiviaho, o jehož místo se rovným dílem v zápase podělili Štěpán Lukeš a Tomáš Sajdl, jenž si odbyl premiéru v hradeckém áčku.

Chyběla i většina letních posil, z nichž nastoupil jen slovenský útočník Patrik Lamper. Čtveřice Petr Kalina, Graeme McCormack, Christophe Lalancette a Ahti Oksanen, která se podílela na obratu v Karlových Varech, dostala volno.

V týmu si nové tváře chválí. "Ještě je mezi námi trochu jazyková bariéra, anglicky se z trenérů bez problému domluví hlavně Svobič (Petr Svoboda). Ale myslím si, že si to sedne a do sezony to bude výborné. Noví kluci jsou úžasní do kabiny i na led. A jsou to střelci, jak jste mohli vidět. Tři z nich dali v Karlových Varech gól. Jsme rádi, že je tady máme," uvedl pro klubový web už po čtvrtečním utkání v Karlových Varech útočník Aleš Jergl, který si včera připsal asistenci. Další dvě branky do sítě rakouského celku přidal slovenský útočník Lukáš Cingel a jednu bek Richard Nedomlel.

Pozitivem přípravy je, že Hradci se daří proti kvalitním soupeřům i přesto, že sestava se mění a šanci dostávají i mladíci.

"Je dobře, že zápasy jsou trošku ostřejší. Alespoň se do toho dostaneme a v soutěži nás to nepřekvapí. Teď trénujeme obranné a útočné pásmo, abychom znali systém, se kterým chceme do ligy jít. A to se snažíme pilovat, aby to každé utkání bylo lepší a lepší," dodal Aleš Jergl.