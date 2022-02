Ztracený náskok, porážka v nájezdech. Postupuje Chrudim, Trutnov je vyřazen

Všichni čtyři účastníci se popasovali stylem každý s každým a otevíracím duelem byl souboj Czech Dragons vs. HC Náchod. První gól turnaje vstřelil náchodský tým, ale netrvalo dlouho a Dragons začali diktovat tempo hry, které pak potvrzovali i střelecky. I díky hattricku Elišky Hojákové vyhráli Draci 6:3.

Mladí HradečáciZdroj: Jiří PetrDruhé utkání sehráli Bílí Tygři Liberec proti Mountfieldu. Hradečtí přijeli s velkou chutí vyhrát a jejich hráči s přesnějšími hokejkami. Jen Vítek Kylar nasázel do liberecké brány čtyři góly. Ke konci se Severočeši výkonnostně trochu zvedli. Poslední gól zápasu dával syn hlavního hokejového trenéra reprezentace Patrik Pešán a snížil tím porážku svého týmu na konečných 4:8.

Další souboj spolu svedli hráči Náchoda a Hradce Králové. Hra byla dlouho vyrovnaná, pouze však do doby, kdy se Náchodští ujali vedení 2:1. To zřejmě vyhecovalo hradeckého Vítka Kylara a do konce zápasu střílel góly soupeři už jen on. Náchod tak prohrál 3:5.

Ve čtvrtém střetnutí obdrželi Czech Dragons proti Liberci rychlý gól, pak už ale byla hra v jejich režii. Již v polovině hrací doby vedli 8:1 a i s přispěním hattricku Vojty Krause ovládli duel výsledkem 9:2.

V předposledním zápase turnaje nenechali Bílí Tygři proti Náchodu nic náhodě. Ač jako první inkasovali, vyšponovali své vítězství na závěrečných 9:4.

Šestý duel byl tím pravým vyvrcholením turnaje. Czech Dragons nebo Mountfield Hradec Králové? Obrovsky vyrovnaná bitva, plná rychlých akcí se spoustou šancí na obou stranách dospěla do dramatické koncovky. V té Draci drželi tempo a za stavu 1:1 duel rozhodli třemi po sobě jdoucími góly. Mountfield už pouze korigoval výsledek na konečných 4:2.

Společný snímek účastníků turnajeZdroj: Jiří Petr

Konečné pořadí FHC CUP



1. místo Czech Dragons Mladé Buky (nejlepší hráč týmu Vojtěch Kraus)

2. místo Mountfield HK (nejlepší hráč týmu Vítek Kylar)

3. místo Bílí Tygři Liberec (nejlepší hráč týmu Tomáš Fryč)

4. místo HC Náchod (nejlepší hráč týmu Vladimír Hotárek)

Nejlepším hráčem turnaje, přesněji hráčkou, byla vyhlášena Eliška Hojáková z vítězného mužstva. Nejlepším brankářem turnaje se stal náchodský Adam Kuba. „Mám ohromnou radost, že se turnaj povedl a že k nám přijely tak kvalitní týmy. Byl vidět opravdu krásný a rychlý hokej. Gratuluji vítězům turnaje a zároveň děkuji za skvělou předvedenou hru i ostatním mužstvům. Stejně tak bych chtěl vzdát dík rodičům, fanouškům a organizačnímu týmu turnaje za vytvoření fantastické a přátelské atmosféry po celou dobu turnaje,“ shrnul hlavní organizátor turnaje Pavel Fedulov.