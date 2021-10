Dvůr Králové - Bílina 8:1Zdroj: Miloslav KnapProstřední část hry už byla o něčem jiném. Skóre otevřela Dvořákova teč Francovy střely, v rozmezí 33. a 36. minuty pak domácí soupeře povozili na kolotoči a do branky Mikhajlova nasázeli další čtyři góly.

Výhru před domácím publikem si ve stejný den připsal také královédvorský Rodos. Ten se v úvodu sezony střelecky trápí, což potvrdila i úvodní třetina duelu. Domácí měli převahu, před brankou ale nebyli dostatečně důrazní a do šaten se šlo za bezbrankového stavu.

Fakta – branky a asistence: 24. Romanov (Exner), 36. Liutov (Kynčl), 39. Liutov (Duchan, Degterev). Rozhodčí: Kohoutek – Berger, Jiruška. Vyloučení: 5:7, navíc Tyurin 5 minut + do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 252. Třetiny: 0:0, 3:0, 0:0.

V závěrečné periodě nápor hostujícího mužstva neustával, hrdinou zápasu byl ale domácí gólman Nečas, jenž v sobotu za svá záda puk prostě pustit nehodlal. Letci si na něm doslova vylámali zuby a do hlavního města mířili s porážkou.

V nástupu do prostřední části nejprve domácí přežili přesilovku soupeře a následně při své udeřili trefou Romanova. Vyrovnáno mohlo být ve 25. minutě, kdy tři hostující útočníci upalovali zcela sami (!) na gólmana Nečase, ten jim však bravurním zákrokem šanci zmařil. Hosté se v koncovce trápili, naopak Hornovští dostali v závěru třetiny další možnosti přesilových her a hned dvakrát je dokázali využít pohotovým Liutovem – 3:0!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.