Díky druhé zápasové trefě Liutova ze 38. minuty si Východočeši nesli těsný náskok i do závěrečné periody, v ní ale domácí přece jen dokázali stav zvrátit a jejich vítěznou branku zaznamenal v čase 51:35 Šimeček.

Fakta – branky a asistence: 41. Turek (Zedek), 60. Kastner. Rozhodčí: Kraval – Horažďovský, Štěpánek. Vyloučení: 3:5, navíc Vašíček – Pejchal oba 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Diváci: 350. Třetiny: 0:0, 0:0, 0:2.

V power-play pak domácí inkasovali podruhé, když se 13 vteřin před koncem do prázdné branky trefil Kastner.

Fakta – branky a asistence: 9. Netušil (Nezbeda, Leder), 16. Nezbeda (Parshakov), 45. Nezbeda (Krsek), 53. Nezbeda (Jonáš, Malík) – 11. Balcar (Volráb), 24. Harkabus (Zajan, Loukota), 25. Smola (Faigl, Volráb), 44. Faigl (Volráb, Balcar), 53. Janoušek (Volráb, Faigl). Rozhodčí: Bernat - Kettner, Brož. Vyloučení: 4:6, navíc Jonáš 5 minut + OK. Využití: 1:2. Diváci: 200. Třetiny: 2:1, 0:2, 2:2.

Domácí ale zbraně nesložili. Za necelou minutu je do hry vrátil Nezbeda a v čase 52:09 stejný hráč završil hattrick. Radost Novopackým ale dlouho nevydržela. Za další 23 vteřin totiž puk za záda Vacka dostal Janoušek a na pátý gól soupeře už domácí zareagovat nedokázali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.