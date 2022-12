„Liberec podal kvalitní výkon. Nám chyběla lehkost, asi hráči měli v hlavách to, o co jsme hráli. Puky, které se v předchozích zápasech odrážely k nám, nebo co se nám povedlo, šlo v tomto utkání proti nám. Kluci se snažili, dřeli, bohužel jim to nešlo,“ pokrčil rameny pardubický asistent Richard Král.

„Doháněli jsme ztrátu. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale žádnou jsme už neproměnili. Neměli jsme takové štěstí jako s Brnem. V závěru jsme znovu hráli vabank, ale tentokrát jsme puk do brány nedotlačili. Škoda, že naše série skončila před domácími fanoušky,“ zalitoval obránce Peter Čerešňák.

Je trochu alarmující, že lídr tabulky se dostal ve dvou zápasech po sobě na pokraj prohry. V tom prvním případě ji ještě odvrátil.

„Stále je co zlepšovat. V posledních dvou zápasech nám znovu nešly přesilovky. Oslabení jsme ubránili, ale góly z početních výhod nám chyběly,“ uhodil hřebíček na hlavičku slovenský bek. Každá šňůra, ať už vítězná či proher, jednou končí. Ta pardubická byla úctyhodná. Rozjeli ji 16. října a zakončili 29. listopadu. Do tohoto období, včetně reprezentační přestávky, napěchovali hned třináct výher v kuse. Pro zajímavost, porazili všechny extraligové soupeře!

„Chtěl bych klukům poděkovat za tu parádní sérii i za výkony v dosavadní sezoně,“ chválí své svěřence Král.