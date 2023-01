Fakta - branky a nahrávky: 47. Flek (Pospíšil, Kučeřík) – 8. L. Sedlák (Cienciala, J. Kolář), 21. R. Kousal (Radil, Zohorna), 25. J. Kolář (Rohlík, Herčík), 60. Zohorna (Čerešňák). Rozhodčí: Šír, Stano – Rampír, Synek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6467. Třetiny: 0:1, 0:2, 1:1. HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko – Radil, Zohorna, R. Kousal – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Vondráček, Poulíček, A. Musil – Rohlík, Paulovič, Herčík. HC Kometa Brno: Čiliak (Furch) – Ščotka, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Hrbas, Gulaši – Raška I, Zbořil, Flek – Dufek, Holík, Pospíšil – Süss, Strömberg, Koblížek – Zaťovič, Kollár, Kratochvíl.

Úvodní minuty patřily domácím hokejistům a nebyli daleko k rychlé brance. Will špatně rozehrál, ale Holík branku netrefil. Pardubický brankář stihl zachránit svůj tým i o několik minut později. Následně ale přebrali otěže právě Východočeši.Střelcem byl Lukáš Sedlák, který dorážel střelu Ciencialy. Čerstvá posila Dynama se tak bodově prosadila ve všech šesti zápasech, které odehrála.

Druhá část zápasu vyšla hostům lépe, než ta první. Hned v samotném úvodu se prosadil Kousal po asistenci Radila. Na něj navázal střelou pod horní tyč Kolář, když ho vyzval ke skórování navrátilec do sestavy Rohlík. Dynamo tak přešlo do tříbrankového trháku. V závěru druhého dějství mohl snížit Pospíšil, ale Will výborně zasáhl a zatím si tak udržel čisté konto.

Tomu však byl konec ve třetím dějství zápasu. První branku Brna v zápase vstřelil rychlík Flek, když ujel obráncům a puk zasunul mezi betony Romana Willa. Kometa v samotném závěru sáhla po odvolání brankáře a chtěla s nepříznivým stavem něco udělat. To však domácím nevyšlo a vítězství Pardubic pečetil střelou do prázdné brány Tomáš Zohorna.

Dynamo si tak udrželo první místo extraligové tabulky před Vítkovicemi i po zápase v Brně.