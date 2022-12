Dynamo Pardubice (2. místo, 54 bodů, 79:52) – Verva Litvínov (12. místo, 28 bodů, 69:79), Zítra 18:00

Nevídaná věc. Pardubice po šňůře třinácti vítězství v tahu podruhé za sebou odcházely z ledu poraženy. Tato minisérie se jim „povedla“ podruhé v tomto ročníku. Nicméně premiérově bez bodů.

„Chtěli jsme odehrát lepší utkání než doma s Libercem. Bohužel se nám to nepodařilo. Soupeř se na nás velice dobře připravil a podal vynikající výkon,“ předesílá trenér Radim Rulík.

Zápas rozhodně nepřipomínal duel jedenáctého se druhým, kam jeho tým při pátečním volnu klesl. „Vítězství domácích je absolutně zasloužené, byli po celý zápas lepší. Řekl bych, že všem,“ přiznává a vypočítává činnosti, ve kterých jeho svěřenci zaostávali.

„Především byl Hradec hladovější po vítězství. Domácí lépe bruslili, kombinovali. Celkově měli lepší pohyb a předčili nás v rychlosti.Dynamo si po hříchu za celý zápas nedokázalo ve hře pět proti pěti vytvořit souvislejší tlak.

„Soupeř hrál agresivně. Byl silnější v osobních soubojích. Neudrželi jsme se na kotouči, z toho pramenilo, že jsme nezískali převahu. Nevytvořili jsme si moc střelecké situace ani opětovné střelecké možnosti,“ podotýká Rulík.

V závěru druhé třetiny hosté prohrávali 0:1 a dostali možnost početní výhody. Přes ostřelování hradecké brány se skóre nepohnuli. A na začátku závěrečného dějství se nestačili divit. Za minutu a půl „tekli“ 0:3.

„Logicky se jednalo o rozhodující moment. Být to déle otevřený výsledek, šance na obrat by žila. Domácí obě branky vytěžili z našich chyb na puku,“ lamentuje Rulík, který dodává: „Zápasy jdou rychle za sebou. Nejdůležitější je se z toho oklepat. Krátký trénink, lepší výkon. Není to příjemné ale i prohry nás mohou posouvat dál.“

Zlepšit herní projev

První příležitost budou mít pardubičtí hokejisté už zítra. V dohrávce přivítají od 18 hodin ve své hale Litvínov. Tímto utkání završí první polovinu základní části. „Dnes jsme měli sice kratší, ale o to intenzivnější trénink. Před zápasem si určitě ještě něco řekneme k těm posledním nezdarům,“ odtajňuje útočník druhé formace Robert Říčka.

Jeho týmu se houpají na šňůře proher dva korálky. Nenavštívila pardubickou kabinu nervozita?

„To ani ne. Náš herní projev není v posledních třech zápasech dobrý. Musíme se soustředit na to, abychom nedělali chyby,“ burcuje.

Pardubice budou mít co do činění s celkem, který se po výměně trenérů zlepšil.

„Bude to těžké utkání, protože Litvínov se v poslední době zvedl. My se ale chceme nastartovat na další vítěznou vlnu. Věřím, že zápas i díky našim skvělým fanouškům zvládneme,“ vyzdvihuje svého šestého hráče v poli Robert Říčka.