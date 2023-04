Nejhorší možný scénář. Nechat otevřít skóre Třinec se nevyplácí. O tom se přesvědčili i pardubičtí hokejisté ve druhém semifinále. Oceláři totiž nasadili k důsledné obraně středního pásma a Dynamo se nemohlo prosadit. Série se tak za vyrovnaného stavu stěhuje do Slezska.

Pardubičtí hokejisté ve druhém semifinálovém zápase recept na Ondřeje Kacetla nenašli. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 0:3

Fakta – branky a nahrávky: 18. Kaňák (Dravecký, Voženílek), 40. Nestrašil (M. Růžička, Marcinko), 42. Chmielewski (Hudáček). Rozhodčí: Šír, Jaroš – Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 0:1, 0:1. HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček – Rákos. Trenér: Radim Rulík. HC Oceláři Třinec: Kacetl – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek – Daňo, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Vrána, Kurovský – Hudáček, Voženílek, Dravecký – Chmielewski, M. Roman, Hrňa – Svačina. Trenér: Zdeněk Moták. Stav série: 1:1.

Oba celky zahájily celoplošným pojetím hry. Třinec pod vědomím ztráty prvního utkání zahájil útočně. Dlouho si ale žádnou šanci nevytvořil. Pardubické táhl hrdina otevíracího semifinále Lukáš Sedlák. Nejdříve se prokličkoval mezi dvěma hráči, ale v rozhodující chvíli měl puk na dlouhou ruku a z úhlu už se Kacetl překvapit nenechal. Poté si souboj zopakovali, ale muž s maskou jeho slabý bekhend po nájezdu ze strany hravě přečetl. Ke slovu pustil i spoluhráče, rovněž Říčka po Paulovičově nabídce zpoza brány střílel jen do připraveného Kacetla. Do černého nezamířil ani Hyka, kterému třinecký gólman zneškodnil volej po zemi. V první třetině přesto gól padl. Jenže do sítě, do které si to vyprodaná aréna nepřála. Domácí nevyhodili puk, Chmielewski ještě neskóroval, a tak si vzal slovo od modré najíždějící Kaňák, ke kterému doputoval odražený puk. Úvodní dějství se obešlo bez vyloučených, když několik hraničních zákroků rozhodčí pustili. O aktivitě Ocelářů svědčí fakt, že přestříleli tým, který to moc soupeřům nedovoluje.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Od druhé třetiny bránili hosté střední pásmo s pěti hráči a Dynamo marně dobývalo útočné území. A tak si více příležitostí vytvořil jejich protivník. Ve 25. minutě chytil Will bekhend Adámka. V polovině utkání se před ním objevil osamocený Chmielewski. První trest udělili sudí až ve 34. minutě. Za katr putoval Jeřábek, ale domácí Kacetla prakticky neohrozili. V přesilovce po sérii chyb pustili do tutovky Daňa, který však skulinku mezi betony brankáře neobjevil. Vzápětí Will vyrobil minelu při rozehrávce, Třinec to však překombinoval. Pardubice mohly vyrovnat ve 39. minutě. Válův projektil Kacetl neudržel, ale Zohorna byl dobře pohlídaný a tak švihl do prázdna. Z tlaku narůstajícího tlaku domácích se zrodil gól na druhé straně. Růžička zadovkou našel volného Nestrašila, který se trefil ve druhém utkání. V samotném konci dostal možnost přesilovky také Třinec, když byl z ledové plochy vykázán D. Musil.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Oceláři sice dělenou přesilovku nevyužili, ale radovali se krátce po jejím skončení. Třígólový úprk zařídil agilní Chmielewski. S Pardubicemi mohlo být ještě hůře. Will však ve 45. minutě nebezpečí uhasil. Plamínek naděje vykřesal pro Dynamo A. Musil. Alespoň si to on i jeho spoluhráči mysleli… Muži v pruhovaném se však rozhodli zkontrolovat situaci na video a odhalili gól dosažený vysokou holí. A tak ho neuznali. Již potřetí v play off a potřetí v enteria areně. Tím jen podtrhli pardubický zmar.