„Je to úplně jednoduché. Hradec Králové vyhrál naprosto zaslouženě. Byl lepším týmem. Forma nám šla v posledních utkáních dolů. Postihl nás útlum a teď je na nás, abychom se s tím poprali,“ míní Radim Rulík.

Pětisté extraligové utkání odehrál jeden z klíčových mužů jeho sestavy Tomáš Zohorna. Do Dynama se vrátil před letošní sezonou ze zahraničního angažmá (Švédsko a před tím Rusko). Z jubilea si ale na zadní část těla nesedl. Navíc ta prohra…

„Je to hezké číslo (směje se), ale úplně pro mě tolik neznamená. Je fajn, že mám tu možnost hrát za Pardubice tak dlouho. Za to jsem opravdu strašně rád,“ vyznal se Tomáš Zohorna.

Právě jeho zkušenosti se mohou před play off i v průběhu vyřazovacích bojů náramně hodit.

„Takhle svoji roli necítím. Samozřejmě hraji v týmu, kde kromě starších zkušenějších kluků hrají i ti mladší. Není to ale o tom, že za nimi budu chodit za pořád jim něco radit. Oni sami vědí a když ne, od toho jsou trenéři, aby jim říkali co a jak mají dělat,“ odmítá nejstarší z tria hokejových bratrů fušovat do trenérského řemesla.

Dynamo v posledních čtyřech zápasech získalo jediný bod a vstřelilo pět gólů.

„Na základní část jsme zapomněli závěrečnou sirénou v Hradci. Jedná fáze sezony skončila, my jedeme dál. Teď budeme mít nějaké dva týdny na to, abychom si odpočinuli a pořádně se připravili na čtvrtfinále. Za základní část bych chtěl poděkovat našim fanouškům. A vzkázat jim, že v play off to teprve začne. Ať nás ženou dál. Doufám, že to dopadne všechno dobře,“ přeje si nejen pro sebe Zohorna.

GLOSA Zdeňka Zamastila: Dvakrát do téhož Labe nevstoupíš…

Náplast… Dvakrát do téže řeky nevstoupíš. V našem případě platí: Dvakrát do téhož Labe nevstoupíš… Naštěstí, zvolali v obou městech, která na této řece leží. Vloni byli hokejoví fanoušci v regionu okradeni o možné bitvy v semifinále. Vítěz základní části z Hradce Králové vypadl hned ve čtvrtfinále. Pardubice, které propásly šanci jít přímo mezi osm nejlepších, ho napodobily. Letos se první pravidlo o vysněném scénáři naplnilo. Východočeští zástupci si odpustí nervy v předkole! A když přiloží k ruku dílu ostatní čtvrtfinalisté, k premiérovému derby ve vyřazovacích bojích bude chybět jediný krůček…