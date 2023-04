Vytváření šancí, zásoba střel, blokování, fyzická hra i výborný výkon brankáře. To všechno Dynamo ve třetím semifinálovém zápase zdobilo, ale něco tomu chybělo a nutno podotknout, že to nejdůležitější. Produktivita. Pardubice přestřílely Oceláře poměrem 35:14, výhru však nedělají střely, ale góly. Domácí celek se prosadil dvakrát a následně si již tento náskok pohlídal. Svěřenci trenéra Rulíka tak prohráli 1:2 a musí se seznámit s novinkou, že poprvé v letošním play off prohrávají. Již zítra ale mohou ve WERK Aréně sérii vyrovnat a domů se vrátit s nerozhodným výsledkem.

Nepropáleno. Ondřej Kacetl opět zamkl svoji klec a byl překonán pouze jednou, což na vítězství Dynama nestačilo. | Foto: Ladislav Adámek

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 19. Hudáček (Dravecký), 49. Hrňa (Doudera, Chmielewski) – 27. Vondráček (T. Dvořák). Rozhodčí: A. Jeřábek, Šindel – Špůr, P. Šimánek. Počet střel: 14:35. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). HC Oceláři Třinec: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Voženílek, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski – Svačina. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář (A), Vála – Hyka, L. Sedlák (A), Cienciala – Radil, Zohorna (C), R. Kousal – Vondráček, A. Musil, Mandát – Paulovič, Rákos, Říčka – Kaut.

Vyrovnaná semifinálová bitva mezi Třincem a Pardubicemi se poprvé přesunula z východu Čech do Slezska. Ve WERK Areně nastoupili svěřenci trenéra Radima Rulíka bez svého kapitána Patrika Poulíčka, kterého ve formaci s Paulovičem a Říčkou nahradil extřinečák Daniel Rákos. Kapitánské "céčko" si tentokrát vysloužil Tomáš Zohorna.

O úvodní buly se ale postarala první formace v čele s Lukášem Sedlákem, přičemž on a jeho spoluhráči začali aktivněji, byť Třinec je do vážnějších šancí nepustil. O první závar před bránou se postaral Robert Říčka, jenž se uvolnil v pásmu domácích a prověřil poprvé v zápase Kacetla.

Zatím největší šanci si vypracoval Lukáš Sedlák, paradoxně v přesilové hře domácích. Pardubický kanonýr byl vyslán po vyhození za obranu Třince, ale samostatný nájezd se mu vůbec nepovedl. Na druhé straně měl nejblíže ke skórování ve 12. minutě Vrána, když jeho nahození prošlo až k betonům pardubického brankáře.

Svěřenci trenéra Rulíka v několika následujících minutách měli problém dostat se do třineckého pásma a řešili to často špatným vyhozením puku, z čehož následně bylo několik zbytečných zakázaných uvolnění. Toho domácí ale nedokázali využít. Trápení s prolomením modré čáry překonala až třetí formace a Mandát prověřil od levého mantinelu Kacetla, ten s jeho střelou neměl problém.

Po několika minutách mlčení si Dynamo vypracovalo obrovskou šanci. V ní nebyl nikdo jiný než Lukáš Sedlák. Ten zavezl puk přes střední pásmo až do třetiny domácích a vybídl ke skórování Tomáše Hyku. Ondřej Kacetl však jeho střelu vystihl a tělem ji kontroloval.

Stejná dvojice mohla skórovat o několik minut později při dalším střídání. Hyka osamocen objel bránu a předložil na volej puk Sedlákovi, jenž výborně vystřelil, ale trefil jen tyč a následně si puk na ledě našel již třinecký brankář.

Byť Dynamo bylo po celou první třetinu aktivnější, tak se z úvodní branky radovali Třinečtí. Libor Hudáček si vzal puk u levého mantinelu, doslova vyškolil bránící hráče a nad vyrážečku překonal Romana Willa. Oceláři šli do vedení necelou půl minutu před koncem úvodních dvaceti minut a Pardubicím tak zasadili tvrdou ránu.

Dynamo opařené gólem do šatny mohlo zaplakat i podruhé, když po chybě v pásmu domácích si to šinul na Willa Hrňa s Chmielewskim. Druhý jmenovaný však po křižné přihrávce pálil pouze do připraveného brankáře Pardubic. Na druhé straně mohl zakončovat po Musilově nahození Vondráček, Doudera mu do toho však sáhl a ke střele se pardubický útočník nedostal.

Pardubičtí fanoušci se ale dočkali a jejich miláčci srovnali. Co se nepovedlo dvojici Musil a Vondráček před několika minutami, tak si vynahradili zanedlouho. Jeden z bratrů Musilů nahodil puk na Kacetla, který pouze vyrážel před sebe a Tomáš Vondráček si kotouč našel a bekhendem zavěsil za jeho záda - 1:1.

Svěřenci trenéra Rulíka v následujících minutách hráli, jako polití živou vodou. Třinec však pečlivě bránil a vyhledával otevřená okýnka v defenzivě hostů. Jedno takové okno našel Miloš Roman, ale ten tváří v tvář trefil Willovo rameno. Velký tlak si následně vytvořila formace s Danielem Rákosem, ale Kacetl vše kryl. Na ně navázala výborně i první trojice útočníků. Hyka se po kombinaci se Sedlákem mohl prokličkovat až do zakončení, byl však nedovoleně bráněn a jeden z třineckých hráčů musel jít na trestnou lavici. Dynamo ale Kacetlovu svatyni nijak neohrozilo a pokračovalo se tak za nerozhodného stavu, který vydržel až do konce druhých dvaceti minut.

Velmi aktivně vlétli do poslední části základní hrací doby hosté a záhy si vypracoval obrovskou šanci Cienciala, jenž byl ale faulován. O dominanci Dynama vypovídal i počet střel, který po odehraných čtyřiceti minutách byl 21:8 ve prospěch Pardubic. Dynamo každopádně tuhle dominanci nepotvrdilo v přesilové hře a ukončilo ji bez střely na bránu.

Následující minuty se hrálo nahoru dolů a žádnou výraznější šanci diváci ve Werk Aréně neviděli. Střelecké mlčení prolomil až David Musil, ale Kacetl puk po jeho střele ve vzduchu lapačkou našel. To na druhé straně Roman Will hledal marně. Chmielewski vybídl ke střele Douderu, který dělovkou napálil pardubického brankáře. Ten však kotouč jen vyrazil před sebe a Hrňa ho dorazil za jeho záda - 2:1. Důležité je připomenout, že tahle střela byla teprve 12 z hokejek třineckých hráčů!

Netrvalo dlouho a domácí mohlí jít do dvoubrankového trháku. Will ale Hubáčka výborně vystínoval a nedovolil mu vystřelit.

Pardubice se nevzdávaly a začaly pořádně přitápět pod kotlem. Třinec však tyhle situace umí a držel pevnou hráz ve svém pásmu. Tu dokázal nalomit Lukáš Sedlák, na nějž byl udělán faul. Dynamo zamklo Oceláře v jejich pásmu, ale obrana kryla pokusy Pardubických hráčů a výhodu tak nevyužilo. Následně si tým Radima Rulíka vzal oddychový čas a vše nasvědčovalo, že hosté půjdou hrát power play. Třinec však dlouho nepouštěl útočníky do jejich pásma a naopak mohl dvakrát skórovat. Pardubice následnou početní výhodu bez brankáře nezvládly a třetí zápas semifinálové série prohrály 1:2.

Radim Rulík: "Hokej je o gólech a my jsme dali pouze jeden. Co se týče vítězné branky, tak jsme měli mít tu situaci lépe pokrytou. Bohužel jsme ale branku dostali. Celkově jsme byli aktivnější, víc jsme byli na puku, ale nestačilo to. Klukům nemohu vytýkat nasazení, nechali tam vše, ale rozhoduje produktivita a není taková, jakou bychom potřebovali. Především v první třetině jsme měli několi stoprocentních šancí. Potřebujeme i trochu toho štěstí, které se zatím na naši stranu nepřeklopilo."