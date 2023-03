Velká sláva. Pardubičtí hokejisté zahajovali po dlouhých jedenácti letech čtvrtfinálový zápas play off v domácím prostředí. Navíc jako vítěz základní části. Tomu tak bylo naposledy v roce 2003. Diváci v napěchované enteria areně byli svědky veletoče už v první třetině. A emoce hráčů se měnily každou minutu. Dynamo vstřelilo branku, která nebyla uznána. Pak inkasovalo, aby v rozmezí šedesáti vteřin překlopilo vedení na svoji stranu. Základ k vítězství tak byl pevně postaven. Ve druhé periodě svůj náskok zvýšilo a ve třetí Olomouc dorazilo. Důležitý první bod v sérii se tak ocitl v moci favorita.

Dynamo zvládlo první zápas série, když Olomouc porazilo 5:1. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 5:1 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Paulovič (R. Kousal, Čerešňák), 12. T. Dvořák (Cienciala), 39. Zohorna (Radil), 46. Hyka (Košťálek), 59. Sedlák (Cienciala) – 8. J. Káňa (Plášek ml.). Rozhodčí: Cabák, Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno). HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenér: Radim Rulík. HC Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Klimek, Menšík, Olesz. Trenér: Jan Tomajko. Stav série: 1:0.

Lepší zpráva je nemohla potkat. Pardubický tým nastoupil k otevíracímu zápasu play off proti Olomouci v plné palbě. Mít k dispozici všechny hráče, to se v pokročilé hokejové sezoně rovná malému zázraku. A na ledě svoji sílu demonstroval.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Oťukávací pětiminutovku vystřídal vodopád událostí. V sedmé minutě se odrazil puk ke Kousalovi, jehož schovaná střela za obránce proletěla Konrádovi sítě. První euforii domácích fanoušků však záhy zchladil hostující trenér Tomajko, který měl podezření, že jeho muž s maskou nemohl kvůli postavení hráče v brankovišti zasáhnout. Při trenérské výzvě riskoval kromě uznaného gólu také vyloučení svého týmu. Odhad mu však vyšel a rozhodčí branku neposvětili. Vzápětí při signalizované výhodě po faulu pardubického hráče Káňa vyslal puk na Willa, a ten kapituloval.

Skóre 0:1 vydrželo pouze tři minuty. Za katr putoval Bambula a třetí nejhorší celek základní části ve využívání přesilovek, zužitkoval hned tu první. Čerešňák zavezl kotouč do útočného pásma, Kousal nabil Paulovičovi, který prostřelil Konráda. Přesně o minutu později dokonalo Dynamo bleskový obrat. Cienciala zpoza brány objevil od modré poodjetého Dvořáka, a ten našel skulinku pod betony olomouckého lapáka. Ve zbývajícím průběhu první třetiny měl na holi zvýšení Cienciala. Nejdříve nezkrotil přihrávku při úniku dva na jednoho a poté nedokázal zkrotit skákající puk, aby provedl bekhendový blafák.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V prostřední části drželi domácí puk na hokejkách častěji, ovšem když Hanáci zahrozili, tak to stálo za to. Jako ve 24. minutě. Před najíždějícím Dujsíkem vyplaval puk, ale Will jeho bombu vyrazil ramenem. Přesně v polovině střetnutí si gólman s déčkem na helmě připsal další cenný zákrok, když ztlumil rámu ve své lapačce. Pardubičtí mohli zvýšit své vedení po lokálním tlaku. Konrád ale zlikvidoval jak šanci A. Musila a z dorážky nezamířil do sítě ani Vondráček. Poté napřáhl ke střele Vála a hostující brankář mohl děkovat dobře postaveným tyčím.

Dynamo se ve druhé dvacetiminutovce přeci jen dočkalo. Znovu mu pomohla nedisciplinovanost soupeře. Vyloučit se nechal Ondrůšek. V početní výhodě Kondrád vyrazil Radilovu střelu k Zohornovi, který dorážkou z nulového úhlu načal druhou pětistovku v extralize, pětistovku v pardubickém dresu…

Z kraje třetí třetiny byl vyloučen expardubický Nahodil, ale tentokrát se domácí do černého netrefili. Vše si vynahradili o něco později. Po sérii odrazů ve středním pásmu, uzmul kotouč Hyka a svůj nájezd provedl precizní střelou k tyči. Jakousi šanci na zkorigování prohry dal Kohoutům Paulovič, který se jako první pardubický hráč posadil na trestnou lavici. Až ve 48. minutě.

Oslabený celek si spletl druh sportu, protože se proměnil v blokaře. Obránci spolu s Willem odvrátili všechna nebezpečí. Tím pohasly veškeré naděje hosta z Hané. Ve zbývajícím průběhu zápasu Dynamo vedení zkontrolovalo v celkem pohodové vítězství. Podle nejlepšího receptu: Co nejdéle v útočném pásmu… Ba co více v předposlední minutě zatloukl pátý hřebík do olomoucké rakve Sedlák.