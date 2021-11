Bylo to těžší, než se čekalo. Hradečtí hokejisté však nakonec v 18. kole extraligy překonali soupeře z Kladna a berou dva body za výhru 4:3 v prodloužení.

Hradečtí hokejisté porazili Jágrovo Kladno 4:3 v prodloužení. | Foto: ČTK

Ladislav Čihák, asistent hradeckého trenéra: „V první třetině nás zabily přesilovky, při kterých jsme si nepomohli gólem. Bylo to ustrašené, pomalé, nebylo to dobré. K tomu jsme prohrávali. V kabině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny se hra zlepšila. Bylo spravedlivé, že jsme dali góly a dostali se do vedení. Ale ve třetí třetině přišel kolaps, to se nemůže stát - zvlášť doma. Kvituju to, že jsme tam v power play dokopali gól a v prodloužení rozhodli. Výkon nebyl optimální, ale vyhráli jsme pro diváky.“