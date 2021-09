Že jsou zápasy Kolína s Vrchlabím třaskavé? To si pište. Hned ve druhém kole Chance ligy byl na kolínském zimním stadionu k vidění nelítostný souboj dvou rivalů, kteří se nemají příliš v lásce. Byla to ohromná bitva se „šťastným?“ koncem pro hosty. Domácí čtyřikrát prohrávali, čtyřikrát dokázali srovnat. Naposledy pět vteřin před koncem. Domácí diváci, jichž přišla takřka tisícovka, byli jako u vytržení. A pak rozhodly až nájezdy a v nich teprve osmá série. Jediný gól v rozstřelu dal vrchlabský Tomáš Zeman. Zápas hodně bavil.

SC Kolín - HC Stadion Vrchlabí 4:5sn

Vypustit souboj? Ani náhodou. Nedojet téměř ztracený puk? Neexistuje. Boj o každý metr ledové plochy, každý pořádně dohraný souboj u mantinelu. To byly prvky středečního duelu. Zápas měl obrovské tempo, obrovský náboj. Každou minutou houstla atmosféra na ledě.

A se samotnými hráči si nezadali ani fanoušci obou táborů. Přestože ti hostující byli v menšině, dávali o sobě vědět hodně nahlas. Podporu však měli také Kozlové. Když dali gól, bylo to slyšet snad až daleko za městem.

Vrchlabští fanoušci v KolíněZdroj: Deník/Vladimír MalinovskýLepší vstup do zápasu měli hosté. Zakroužili poblíž Sejpalovy brány a střela Patrika Urbana se zastavila až v síti. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Z mezikruží napřáhl Zumr a jeho dělovka prosvištěla za bezmocného Soukupa.

Také podruhé šli hosté do vedení. Gólovou radost připravil hostujícím příznivcům Tomáš Kaut. Pavel Mrňa vyskočil z trestné lavice, dojel za branku, odkud přihrál puk v pádu přesně na hůl Kauta. A ten už si věděl rady. Kolínským se pořádně přitížilo na konci prostřední periody. Když už se všichni viděli v kabině, proměnili hostí díky Heřmanovi přesilovou hru. Manko dvou branek bylo pro domácí hodně tvrdým oříškem.

Také početní výhoda na straně domácích ale znamenala branku. V přesilovkové souhře pálil Čížek a před brankářem Soukupem puk tečoval Lukáš Krejčík. Kozlové byli rázem zpět ve hře, ztráceli už jen jediný gól. Kolínský zimák málem explodoval necelé tři minuty před koncem. O vyrovnání se postaral Král. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Drama vrcholilo. A domácím opět nebylo do smích. Patrik Urban totiž proměnil trestné střílení a přiblížil Vrchlabí k vítězství. Jenže Kozlové i počtvrté dokázali srovnat. V čase 59:55 nasměroval puk pod víko Matějček - 4:4.

Napínavé prodloužení gól nepřineslo. Prim hráli brankáři. A domácí navíc dohrávali v oslabení. Zápas dospěl do nájezdů a také v něm byli gólmani dlouho nepřekonatelní. V osmé sérii za domácí neproměnil ani Jankovský, na straně hostů se však prosadil Tomáš Zeman a bylo hotovo. Až osmá série tedy rozhodla o tom, že dva body si odveze Vrchlabí.

Fakta - branky a asistence: 8. Zumr (Čížek, Váchal), 48. L. Krejčík (Čížek, Čáp), 58. Z. Král (Jankovský, Šalda), 60. Matějček (Čížek, J. Veselý) – 7. Urban (Linhart), 27. T. Kaut (Mrňa), 40. Heřman (Nedbal, J. Zdráhal), 58. Urban z trestného střílení, rozhodující nájezd Zeman. Rozhodčí: Jechoutek, Bejček – Hnát, Beneš. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2. Diváci: 925. Třetiny: 1:1, 0:2, 3:1.

SC Kolín: Sejpal – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek, Váchal – Jankovský, Šafránek, Z. Král – J. Sklenář, J. Veselý, L. Krejčík - D. Sklenář, Štohanzl, Petržilka – Zumr, Matějček, J. Dvořák.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Kajínek, J. Zdráhal, M. Voženílek, Nedbal, Oliva, T. Jelínek – Heřman, Urban, Pochobradský – Matýs, T. Kaut, D. Chalupa – Mrňa, Chrtek, T. Zeman - Kynčl, Machač, Štetka.

Ohlasy na utkání

Petr Martínek, trenér SC Kolín: „Po takovém průběhu zápasu je pro nás bod asi spíše zisk. Samozřejmě, chtěli jsme víc, ale nedá se nic dělat. Když dáte gól pět vteřin před koncem, tak bod brát musíte. Hrálo se luxusní utkání. Atmosféra byla elektrizující, zápas byl skvělý z obou stran. Jak na hřišti, tak v hledišti. Takhle to má vypadat, úroveň byla skvělá a byla to ta nejlepší pozvánka na další zápasy. Abychom vyhráli, chyběla nám lepší produktivita. Chyby vždy přijdou, soupeř je ale dokáže trestat, zatímco my ne. A přitom šancí jsme měli více než dost. Je potřeba, abychom měli větší tlak do brány. Takhle jsme to hostujícímu gólmanovi hodně usnadnili.

Martin Koudelka, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Utkání jsme zahájili velice dobře, bruslilo se, oba týmy se snažily hrát hokej a k vidění byl parádní zápas. Podařilo se nám vstřelit první gól, ale soupeř brzy srovnal. To se opakovalo po celý zápas. Pokaždé jsme šli do vedení, ale vlastními chybami jsme dovolili domácímu týmu srovnat. Věřili jsme ve tři body, nedá se nic dělat. Nájezdy, to už je vždy vabank. Nás těší, že máme druhý bod.“