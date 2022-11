Úterní duel začal pro Mountfield nejlépe, jak mohl. Hned po čtrnácti vteřinách otevřel skóre Okuliar. V čase 0:37 už to bylo po brance Jergla 2:0! Gólovou situaci zkoumal videorozhodčí, protože Brízgala posunul svatyni, nakonec ji kvůli jeho úmyslu uznal. Rytíři ještě nevystoupili z autobusu a už ztráceli dvě branky. Pro Lvy to vypadalo na pohodový zápas, jenže opak byl pravdou.

V šesté minutě vrátil Středočechy do hry Procházka, který nadvakrát prostřelil Růžičku. V 10. minutě bylo srovnáno. Plekanec přečíslení dva na jednoho sice nevyužil, ale puk dostal ke Kubíkovi, jenž mířil přesně pod břevno. Ztracené vedení si domácí vzali zpět o další tři minuty později. Okuliar v přesilovce našel Kevina Klímu, který už neměl těžkou úlohu. Jenže Rytíři dokázali odpovědět i na třetí hradeckou branku. Brodecki po zmatcích v domácí obraně objel branku a puk zasunul za tyčku. I tento gól se zkoumal u videa, ale nakonec také platil. Hned po něm došlo na střídání v brance Mountfieldu. Růžičku nahradil Kiviaho.

NEDAŘILO SE V PŘESILOVKÁCH

Druhou třetinu svěřenci trenéra Tomáše Martince absolutně nezvládli. Nejprve nedokázali proměnit více než minutovou přesilovku pěti proti třem, následně ani klasickou a po zásluze byli potrestáni, když Kladno hned svoji první početní výhodu v zápase po teči Berana využilo – 3:4. V polovině duelu byl vyloučen za dva fauly na čtyři minuty hostující bek Cibulskis. Mountfield svého soupeře mačkal, ale rozchytaného Brízgalu nepřekonal, naopak hned po konci přesilovky ujel Plekanec a přesnou střelou do vinglu zvýšil kladenské vedení. Zmar domácích dokonal 19 vteřin před druhou sirénou Klepiš, který využil nahrávky od Michnáče.

Závěrečné dějství začalo rychlou brankou Hradce, po 40 vteřinách se trefil Lev. Další gól během úvodního náporu však nedal, naopak Kladno znovu udeřilo z brejku, když přečíslení dva na jednoho po přesné přihrávce Filipa zakončoval Brodecki. Mountfield necelých osm minut před koncem poslal v přesilovce čtyř proti třem Kiviaha na lavičku a zkusil hrát power-play, ani tato varianta úspěch neslavila. Domácí slavili pátou branku až při hře čtyř proti čtyřem, když se k dorážce protlačil Jergl a dělovkou skoro protrhl síť. Hradec tím nastartoval parádní obrat, když na rozdíl jediného gólu snížil Lalancette. A přišlo i vytoužené vyrovnání, v poslední vteřině základní hrací doby na levém kruhu napřáhl Lev a nekompromisně vymetl šibenici – 7:7.

Před následným prodloužení bylo jasné, že Východočeši budou na koni, což potvrdili i vítězným gólem obránce McCormacka. Družina Tomáše Martince ukázala, že se nikdy nevzdává a vydřela neskutečně cenné dva body.

ŠÍLENÝ ZÁPAS

Otakar Vejvoda, trenér Kladna: „Většinou si člověk ze zápasu pamatuje všechno. Já si vůbec nepamatuji, co se stalo v první třetině, nepamatuji si, co bylo ve druhé třetině a ani na začátku třetí. Bylo toho moc. Gratuluji Hradci, že se to zvrátilo v jejich prospěch. My se nesmíme nechat vyloučit ke konci zápasu za takové nesmysly, navíc jsme dostali dvě plus dvě ve vlastní přesilovce. Takové věci se nemůžou stávat. Disciplína musí být do konce. Soupeř dobře riskl odvolání gólmana a pomohl si tím.“

Tomáš Martinec, trenér Hradce: „Já si ze zápasu bohužel pamatuji všechno. Když začnu od konce, tak musím být na hráče pyšný, že až do samotného závěru bojovali a snažili se se zápasem něco udělat. Ukázali ohromný charakter. Na druhou stranu je potřeba říct, že zápas byl šílený. My jsme do něj přitom dobře vstoupili, věděli jsme, co bude Kladno hrát, byli jsme připraveni. Z naší strany se zápas lámal ve druhé třetině, kdy jsme měli spoustu přesilovek a místo toho, abychom je potrestali, tak jsme dělali školácké chyby. Máme z utkání hodně materiálů, musíme se z toho poučit, protože takhle hrát nemůžeme.“