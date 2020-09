Hráči se sešli v pátek při tréninku, kdy zřejmě došlo k přenosu nákazy. Mnozí z nich už v pondělí hlásili vedení klubu příznaky onemocnění. Trápily je bolesti kloubů, svalů a průkazným příznakem byla i zvýšená teplota. Za nákazou možná stojí spolupráce vrchlabského a novopackého týmu, kdy někteří hráči reprezentují oba kluby. A právě u vrchlabského týmu byla rovněž prokázána nákaza koronavem.

„Hygienici po nás požadovali jmenný seznam těch, kteří se účastnili pátečního tréninku. Karanténa týmu platí do 14. září, doma musí zůstat i trenéři,“ uvedl Šmika.

Provoz klubu tím není ale nijak limitován, v neděli se tu má uskutečnit nábor mládeže. „Máme přesný manuál, jak postupovat, dezinfikovat plochy. Pořídili jsme i bezkontaktní teploměry,“ říká Šmika k hygienickým opatřením. Klub přitom preventivně kvůli možné nákaze zrušil všechna přípravná utkání, přesto covid novopacké hokejisty zaskočil.

„Je to poprvé. Domnívali jsme se, že se nákaze vyhneme, ale asi to nejde,“ krčí rameny jednatel. Přemítá, zda nebude nutné zrušit střídavé starty některých hokejistů. Polemizuje o tom, že zimní stadiony kvůli zvýšené vlhkosti a chladu prý možná koronaviru nahrávají, ale to jsou všechno jen dohady.