Nejtěžší porážku aktuálního ročníku si v sobotu z haly jihlavské Dukly přivezli do Krkonoš hokejisté vrchlabského Stadionu. Na Vysočině sice vstřelili první i poslední gól zápasu, mezi tím jich však devět obdrželi a soupeři zpříjemnili cestu za čtrnáctou výhrou sezony.

„Totální blamáž. Pět minut do našeho prvního gólu bylo docela fajn, ale pak se to úplně rozsypalo a těžko se to zastavuje. Apelovali jsme na hráče, ať se snaží, ale soupeř nás svou rychlou a nepříjemnou hrou naprosto přehrál a úplně zdemoloval,“ zlobil se po prohraném utkání vrchlabský kouč Martin Koudelka.

Za zmínku stojí, že z devíti branek jich domácí hned pět vstřelili v přesilovce.

Porážka je o to víc hořká, že na Vysočinu za týmem jely desítky vrchlabských fanoušků, které „posílili“ i spřátelení členové havlíčkobrodského klubu. Hostující kotel však stejně jako sami hokejisté musel ustát pořádný gólový příděl, přesto pomohl utkání vytvořit skvělou atmosféru.

HC Dukla Jihlava - HC Stadion Vrchlabí 9:2

Fakta – branky a nahrávky: 12. Brož (Juda, Houška), 16. Houška (Mareš, Illéš), 18. Seman (Havránek), 21. Havránek, 27. Houška (Illéš, Fronk), 27. Cachnín (Kowalczyk, Juda), 32. Eliáš, 34. Fronk (Bilčík, Havránek), 48. Havránek (TS) – 12. Matýs (Zeman, Zdráhal), 52. Voženílek (Chalupa, Zdráhal). Rozhodčí: Ondráček, Micka – Horažďovský, Dědek. Vyloučení: 6:8, navíc Lichanec – Pochobradský oba 5 minut OT. Využití: 5:1. Diváci: 1120. Třetiny: 3:1, 5:0, 1:1.

HC Dukla Jihlava: Žukov (51. Černý) – Bilčík, Zeleňák, Mareš, Eliáš, Kowalczyk, Niko – Havránek, Lichanec, Fronk – Seman, Skořepa, Illéš – Cachnín, Juda, Brož – Houška. HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek (21. Soukup) – Kajínek, Jelínek, Vála, Kynčl, Voženílek, Zdráhal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – Chalupa, Kaut, Mrňa – Zeman, Urban, Matýs – Koffer, Machač, Kučera.

Ohlasy trenérů

Martin Koudelka (HC Stadion Vrchlabí): „Výsledek 2:9 je z naší strany totální blamáž. Pět minut do našeho prvního gólu bylo docela fajn, ale pak se to úplně rozsypalo a těžko se to zastavuje. Apelovali jsme na hráče, ať se snaží, ale soupeř nás svou rychlou a nepříjemnou hrou naprosto přehrál a úplně zdemoloval. Měli jsme před zápasem dobré oslabení, ale soupeře se v přesilovkách připravil a my to v některých situacích řešili špatně. Dostávali jsme jednoduché góly, až jsme si říkali, že to je divné, že to nezastavíme. Třetí třetina se dohrávala už jen z povinnosti. Soupeř dal pak zachytat mladého kluka, což je pro něj pozitivum. My jsme poučení do dalších zápasů, že musíme ještě více máknout a pracovat. Ti chytří říkají, že je horší prohrát 0:1, ale úplně to není pravda. 2:9 je špatné.“

Karel Nekvasil (HC Dukla Jihlava): „Mohu s kolegou jen souhlasit. Do prvního gólu Vrchlabí byl zápas nahoru - dolu. Soupeř se dokázal udržet u nás v pásmu a byl hodně nepříjemný. Pak jsme odskočili na 3:1 a vyšly nám přesilové hry. Čekali jsme nějaký tlak od soupeře, kdy trošku více otevře hru a půjde po nás ještě více než na začátku zápasu. Tak se ale nestalo a svým pohybem a zarputilostí i v obranné hře jsme dokázali zápas udržet. Jak bylo řečeno, možná některé góly byly takové jednodušší, ale zase na druhou stranu jsme zjednodušili přesilovky, při kterých jsme vstřelili pět branek a jednou jsme ujeli v oslabení. To už byl pro soupeře takový hřebíček do rakve. Třetí třetina byla jen na dohrání zápasu. S Viktorem jsme si říkali, že půjdeme za soupeřem, zda se nedomluvíme na konec zápasu. Je to pro nás i pro soupeře taková třetina z nutnosti a smrdí to nějakým zraněním. Prostor na deset minut dostal i Áda Černý, což je pro něj debut. Sice dostal jednu branku, ale pak jsme mu pomohli spoustou zblokovaných střel.“