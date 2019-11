Utkáním v České Lípě uzavřeli Východočeši první třetinu základní části. O své vysoké výhře rozhodli už v první třetině, kterou vyhráli 4:1.

Začátek zápasu byl opatrný s mírnou převahou jičínských. Hosté se v první půlce třetiny těžko dostávali do šancí, vše se zlomilo až prvním gólem, kdy v 11. minutě ujela dvojice Prokop, Hladík a druhý jmenovaný zavěsil puk nad rameno brankáře. Hned o minutu později už to bylo o dvě branky, po nahození Marčeka zvýšil Průšek. O dvě minuty později přišel další úder. Po dobrém napadání před brankou zůstali tři hráči Jičína a po přihrávce Hladíka usměrnil puk do sítě kapitán Nový. V 16. minutě po přihrávce z levé strany tečoval puk mezi brankářovi betony Borovec a domácí byli zralí na ručník. Dvě minuty před koncem třetiny však ještě dokázal snížit domácí Češka.

Druhou třetinu začal Jičín aktivně, hned po dvou minutách svou první brankou v sezoně rozvlnil síť Vajsejtl ml. Po 20 vteřinách přidal další branku z dorážky Kollman a ve 29. minutě svou druhou brankou v zápase zaúřadoval opět Vajsejtl ml. Ve 30. minutě se opět měnilo skóre, po závaru před domácí brankou propálil Najman vše, co mu stálo v cestě. Druhou třetinu pečetil v 39. minutě dorážkou u brány další obránce, tentokrát Mikolášek.

Třetí třetinu si Jičín již hlídal pohodlné vedení, otázkou zůstávalo, zda padne desítka. Tu si vychutnal hezkou střelou o tyč aktivní Průšek. V 58. minutě už jen korigoval poslední brankou utkání domácí Preussler. Jičín tak udržel svou neporazitelnost i nadále.

HC Česká Lípa – HC Jičín 2:10 (1:4, 0:5, 1:1). Branky a nahrávky: 11.Hladík (Prokop, Marček), 12.Průšek (Marček), 13.Nový (Hladík), 16.Borovec (Průšek), 23.Vajsejtl ml. (Najman), 23.Kollman (Žalud), 29.Vajsejtl ml. (Průšek), 30.Najman (Průšek, Nový), 39.Mikolášek (Marček, Žďárský), 52.Průšek (Hladík) – 18.Češka (Kouřil), 58.Preussler (Hruška). (hcj)