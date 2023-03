Nezastavujeme, máme zpoždění. Východočeši naskočili po dvou domácích výhrách v Pardubicích do Pendolína a Olomoucí projeli bez zastavení. Takto bychom s nadsázskou mohli zhodnotit čtyři čtvrtfinálové zápasy mezi Dynamem Pardubice a Olomoucí. V posledním střetnutí šli svěřenci trenéra Rulíka do tříbrankového trháku, a byť Kohouti postupně výsledek snižovali, tak obrat nedokonali. O vítězství tentokrát rozhodovali premiéroví střelci. Prosadil se postupně Robert Říčka, David Musil a Jan Mandát. Dynamo tak i díky nim slaví nejrychlejší možný postup do semifinále a teď je čeká zasloužený odpočinek.

Dynamo zvládlo i druhý zápas na ledě Olomouce a slaví postup do semifinále play off Tipsport Extraligy. | Foto: Ladislav Adámek

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:3

Fakta – branky a nahrávky: 39. Nahodil (Bambula), 46. Kusko (Mareš, Plášek ml.) – 4. Říčka (Cienciala, Hyka), 15. D. Musil (Hyka, Říčka), 29. Mandát (Rákos, Košťálek). Rozhodčí: Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 5500. Třetiny: 0:2, 1:1, 1:0. HC Olomouc: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, F. Kočí – Orsava, Nahodil, J. Káňa – Navrátil, Knotek, Bambula – P. Musil, Kusko, Plášek ml. – Anděl, Menšík, Klimek. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – A. Musil, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček.

Bez potrestaného Lukáše Sedláka muselo Dynamo nastoupit do čtvrtého zápasu série s Olomoucí. Pardubického ostrostřelce nahradil dvojnásobný vítěz titulu Daniel Rákos, který se přidal do čtvrté lajny k Mandátovi a Vondráčkovi. Na straně domácích Kohoutů bylo asi největší změnou posazení Jana Lukáše a nasazení slovenského brankáře Branislava Konráda.

Do zápasu vlétli Kohouti nevídaným tempem a po 42 vteřinách už označkoval tyčku Nahodil. Byli to ale svěřenci trenéra Rulíka, kteří udeřili. Olomoučtí totiž zapomněli na bránění. Puk ve vlastním pásmu získal David Cienciala, který přihrávkou za obranu našel Roberta Říčku, ten se v samostatném nájezdu nemýlil a Konráda překonal - 0:1.

Robert Říčka se prosadil po téměř třech měsících.Zdroj: Ladislav Adámek

Navázat na úvodní branku svého spoluhráče mohl v 8. minutě i Kolář, ale jeho dělovka skončila na těle Konráda. Záhy se v přečíslení objevil Kousal s Radilem, druhý jmenovaný však puk netrefil ideálně.

Dynamo i nadále v první části pokračovalo v tlaku, který i dokázalo korunovat. Tomáš Hyka výborně uvolnil na pravé straně Davida Musila, který ujížděl sám na Konráda a úkol splnil na jedničku. Se střelou si nelámal hlavu a dokázal s přehledem zavěsit - 0:2. Zvýšit mohl ještě Zohorna s Kousalem, ale jejich pokusy zůstaly neúspěšné. Trenéra hostů to ale nemuselo mrzet a do kabin jeho svěřenci odcházeli s dvoubrankovým náskokem.

Tam kde skončili, tam i začali pardubičtí hokejisté ve druhé části. Po tlaku se na pravé straně vynořil Říčka, který rozeznil tyčku. Na druhé straně se do šance dostal Knotek, ale Will byl připravený. Olomouc mohla skórovat také z hole Navrátila, pardubický brankář však s jeho pokusem neměl problém.

Naopak rozradostnit pardubické fanoušky mohl Lukáš Radil, který zatím v sérii zůstává gólově na nule. Puk ale zvedl příliš a skončil nad brankou hostů. Co se nepovedlo Radilovi, tak se podařilo za chvíli čtvrté lajně. Nejzkušenější z nezkušenějších, Daniel Rákos, projel obranou jako nůž máslem, a byť ho Konrád vychytal, tak odražený puk skončil na hokejce Jana Mandáta, který se již nemýlil a zapsal si tak první trefu v play off v kariéře - 0:3.

Jan Mandát zapsal premiérovou trefu v play off Tipsport Extraligy.Zdroj: Ladislav Adámek

Domácí následně dostali možnost snížit stav utkání, ale přesilovou hru vyloženě promarnili. Následně si početní výhodu vyzkoušeli i hosté, ti taktéž však branku nezaznamenali. Konec druhé části patřil domácím hokejistům, což potvrdili i vstřelenou brankou. Bambula šikovně objel branku a předložil puk Nahodilovi, který s Willem následně neměl smilování - 1:3. Před odchodem do kabin si ještě svěřenci trenéra Tomajka vypracovali druhou přesilovou hru a získali tak jedinečnou možnost dotáhnout se na rozdíl jedné branky. Will však vychytal všechny pokusy a zbytek početní výhody se musel dohrát ve třetí třetině.

Hned v první minutě pořádně protáhl brankáře hostů Orsava. Olomouc ucítila, že aktivita na Dynamo platí a více napadala pardubické hokejisty. Východočeši si s tím však věděli rady a nepouštěli domácí do žádných závratných příležitostí. Neaktivita se ale hostům přece jen vymstila. Kohouti snížili na rozdíl jedné branky zásluhou Kuska, který sice puk jen nahodil, ale Musil bránil Willovi ve výhledu a kotouč tak skončil za jeho zády - 2:3.

Domácí i nadále cítili, že mají šanci vyrovnat a přidali na střelecké aktivitě. Roman Will ale zůstával pozorný a kryl jeden pokus za druhým.

Tři minuty před koncem trenér Tomajko odvolal Konráda z brankoviště a olomoučtí zaveleli k závěrečnému tlaku. Ten také umecnilo i vyloučení Říčky. Dynamo ale zvládlo přežít tyto minuty hrůzy a mohlo tak oslavit čtvrté vítězství v sérii a s tím spojený postup do semifinále play off Tipsport Extraligy.

Tomáš Hyka (útočník HC Dynamo Pardubice): "Dělali jsme zbytečný chyby a tím jsme Olomouc dostali do varu. Naštěstí jsme se srovnali a dotáhli jsme to do vítězného konce. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého. Olomouc hrála dobře a jsme rádi, že série je u konce."

Radim Rulík (trenér HC Dynamo Pardubice): "Byla to těžká série. Akorát ten první zápas jsme vyhráli jednoznačně, ale jinak to opravdu bylo vyrovnané a nesmírně bojovné. Čtvrtý zápas jsme od stavu 3:0 přestali hrát a nemysleli jsme na defenzivu. Olomouc to dokázala potrestat a málem srovnala. Jsem strašně rád, že jsme ten závěr zvládli a uhájili jsme vítězství. Potvrdilo se, že poslední krok je vždy nejtěžší. Jsem moc rád, že jsme ušetřili síly a máme prostor pro vyléčení šrámů a můžeme se připravit na další sérii."