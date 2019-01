Královéhradecko - Hokejová Tip liga odstartovala! Partnery jsou Hejduk Sport, Mountfield HK a pivovar Tambor.

Ilustrační foto | Foto: Deník/František Géla

Čtenáři Deníku, v zimním období se v Královéhradeckém kraji rozjela hokejová Tip liga! Jedná se o obdobu vámi oblíbené tipovací soutěže na fotbalová utkání. Nejlepší hráč celkového pořadí se může těšit na atraktivní ceny.

Absolutní vítěz získá dres týmu zámořské NHL Colorado Avalanche s podpisem olympijského vítěze z Nagana Milana Hejduka. Dále dres hokejistů Mountfield Hradec Králové s podpisy všech hráčů extraligového týmu. A k tomu obdrží zajímavou pivní cenu od pivovaru Tambor!

Odměněni budou tradičně i vítězové jednotlivých kol. A to velmi zajímavě. Partner naší soutěže, firma Hejduk Sport, věnuje nejúspěšnějšímu soutěžícímu týdne věcnou cenu rovněž s podpisem bývalého skvělého hokejisty Milana Hejduka. A k tomu opět bude pivní cena od pivovaru Tambor.

Hokejová Tip liga začíná úvodním kolem už nyní o víkendu 5. a 6. prosince 2015! Absolutního vítěze budeme znát po dvanáctém kole, které je na programu o víkendu 27. a 28. února 2016.

Konečné pořadí s absolutními výherci bude zveřejněno v Deníku ve středu 2. března 2016.

V letošním roce se odehrají tři kola, o svátcích bude mít tipovací soutěž přestávku a po Novém roce se odehraje zbylých devět kol, pokračuje se o víkendu 2. a 3. ledna 2016.

Na rozdíl od fotbalové Tip ligy (podzimní a jarní) se hokejová soutěž hraje nikoliv v rámci okresů, ale celého Královéhradeckého kraje.

Jak tipovat

1. Pomocí hlasovacího kuponu, který najdete na stránkách Deníku a doručíte na adresu: Jičínský deník, Husova 40, 506 01 Jičín, nebo sběrných schránek Tip ligy Deníku. Obálku se soutěžním kuponem zřetelně označte slovy „Tip liga".

2. Na internetu. Tipujte pouze na webových stránkách www.hradecky.denik.cz (hraje se až od druhého kola).

První hlasování pouze na kuponu! Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N, dále vyplní své číselné heslo a ostatní údaje – jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu – a odpoví na dva dotazy: zda je, nebo se chce stát předplatitelem Deníku.

Upozorňujeme soutěžící, že při nevyplnění výše uvedených potřebných údajů nebude kupon zařazen do soutěže!

Heslo si každý hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic od 0 do 9, například 0123. Startovní číslo hráči při vstupu do soutěže přiděluje sportovní redakce Deníku.

Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu nový hráč zjistí své startovní číslo, které v dalším průběhu hry již sám vpisuje do kuponu nebo je uvádí při hlasování na internetových stránkách Deníku. Každý hráč může tipovat v jednom kole pouze jednou a pod jedním startovním číslem.

Bodování

Kupon obsahuje deset hokejových zápasů, které se hrají v pátek a o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2 podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době – 60 minut (1= vítězství domácích, 0= remíza, 2= vítězství hostů), tedy bez prodloužení. Dvojtipy jsou nepřípustné. Každý nevyplněný tip na zápas znamená dva minusové body.

Supertrefa: Hráč rovněž vyplní takzvanou Supertrefu, která rozhoduje při určování vítěze kola a pořadí při rovnosti bodů. Zde soutěžící uvede celkový počet branek, který podle jeho mínění padne dohromady v uvedených deseti zápasech.

Za každý správný tip soutěžící získává dva body, za chybný tip naopak jeden bod ztrácí, to znamená, že maximum činí 20 bodů, minimum –10 bodů. Vítězem daného kola se vždy stává hráč s nejvyšším počtem získaných bodů.

Uzávěrka kola

Uzávěrka pro vhození kuponů do sběrných schránek nebo tipování na internetových stránkách Deníku je každý pátek v 16 hodin. U kuponů zaslaných poštou je rozhodující datum poštovního razítka.