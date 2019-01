Lomnice n. P. – Podkrkonošský hokejový tým absolvoval krátce před koncem kalendářního roku 2015 první utkání v nadstavbové části Lomnické ligy. Soupeřem mu byl domácí tým HC ZEOS Lomnice.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Čepek

HC Čeští Letci – HC ZEOS Lomnice nad Popelkou 9:2 (1:0, 3:1, 5:1). Letci nastupovali do druhého zápasu sezony proti lomnickému rivalovi po předchozí porážce 3:6 s chutí oplatit vysokou porážku. A to se jim do puntíku vydařilo! Letcům se podařil rovněž klubový rekord v počtu vstřelených branek v co nejkratším časovém úseku, když ve třetí třetině dokázali ZEOSu v rozmezí dvou minut a sedmi vteřin nasázet pět branek! Přesto to po první třetině na nějaký markantní brankový rozdíl nevypadalo. První branka padla necelé dvě minuty před koncem prvního dějství. Zdeněk Rozsypal nahrával před bránou ZEOSu na Aleše Rejthárka, který puk zvedl nad pravé rameno Jakuba Kašpara přesně pod horní tyč – 1:0.

Fakta z utkání

Branky: Rejthárek 2, Jelínek 2, Dubravský 2, Semecký 2, Žilák – Nalezinek Filip 2. HC Čeští Letci: Barkman – Jelínek, Fejfar, Sedláček, Rozsypal, Karban, Zikmund, Semecký, Václavec, Srb, Dubravský, Rejthárek, Žďárský, Žilák. HC ZEOS Lomnice nad Popelkou: Kašpar – Martinec, Mašek Jiří, Mašek Jakub, Nalezinek Libor, Nalezinek Filip, Pospíšil, Valenta, Král, Šulc, Hlaváč.

V polovině druhé třetiny pykali Letci za příliš mnoho hráčů na ledě a do deseti vteřin se jim ve vlastním oslabení podařilo skóre navýšit. Aleš Rejthárek zachytil chybnou rozehrávku Jiřího Maška v obranném pásmu ZEOSu a po blafáku napodruhé překonal Jakuba Kašpara – 2:0. O minutu později měl ZEOS velkou příležitost ke skórování, když bylo po faulu Martina Zikmunda nařízeno trestné střílení. Ondřej Barkman vystihl záměr Jakuba Maška, povyjel si a bez problémů jeho střelu z úhlu zlikvidoval. V 11. minutě se přeci jen ZEOS dotáhl na rozdíl jediné branky.

Jakub Mašek vyhrál v útočném pásmu vhazování, puku se zmocnil Přemek Šulc a nahrával před bránu osamocenému Filipu Nalezinkovi, který puk střelou švihem poslal k pravé tyči Barkmanovy brány – 2:1. Letci ale dokázali během půldruhé minuty skóre navýšit. Ondřej Srb nahrával z rohu kluziště na Petra Jelínka a ten z těsné blízkosti překonal Kašpara v bráně ZEOSu – 3:1. Tři minuty před sirénou předvedla ukázkovou akci dva na jednoho se zakončením dvojice Lukáš Karban – Vojta Žilák. Karban projel po levém křídle, dal na pravou stranu na najíždějícího Žiláka a ten bezprostředně vymetl levý růžek Kašparovy brány – 4:1.

Ve čtvrté minutě třetí třetiny odešel na trestnou lavici Tomáš Král ze ZEOSu za nedovolené bránění a Letci po půlminutě přesilovky spustili svůj brankostroj. Lukáš Žďárský poslal přesnou přihrávku přes tři hráče před Kašparem na Lukáše Semeckého, Kašpar stačil natáhnout do cesty puku beton, ale proti dorážce už byl bezmocný – 5:1. O půl minuty později nahrával Aleš Rejthárek od zadního mantinelu před bránu, kde Lukáš Dubravský zvedl puk pod horní tyč – 6:1. Za 25 vteřin přidal Lukáš Dubravský další branku, tentokrát mu z kruhu nahrával Zdeněk Václavec a Dubravský ho poslal k tyči za čáru – 7:1. Letci byli v dobré pohodě a od dalšího gólu je dělilo 45 vteřin. Při odstřelování Jakuba Kašpara doklepl puk k tyči Petr Jelínek – 8:1. Brankostroj po další půlminutě zakončil Lukáš Semecký – 9:1. Tečku za zápasem udělal gól Filipa Nalezinka, který upravil na konečných 9:2. Petr Čepek



Tabulka nadstavby – skupina o titul:

1. Sokol Roztoky ⋌10 9 0 0 1 0 85:24 28

2. Sokol Těpeře ⋌12 8 0 0 1 3 57:34 25

3. Čeští Letci ⋌11 7 1 0 1 2 73:32 24

4. ZEOS Lomnice ⋌11 7 1 0 0 3 53:47 23

5. Sklopísek Střeleč⋌11 7 0 1 0 3 66:35 22

6. Syřenov⋌ 11 6 1 1 0 3 63:28 21