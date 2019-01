Lomnice n. Pop. – Novopacký celek nastoupil proti Sklopísku Střeleč doposud jen jednou. Bylo to vloni v nadstavbové části, kdy zvítězil těsným poměrem 4:3.

Kapitán Letců Martin Zikmund stíhá Jaroslava Hlavatého ze Sklopísku. | Foto: Petr Čepek

Co rozhodlo

HC Čeští Letci – Sklopísek Střeleč 4:2 (0:0, 4:1, 0:1). Druhý vzájemný zápas těchto soupeřů mohl skončit pro Letce výraznějším vítězstvím – chybělo úspěšnější zakončení. V tlaku na bránu byli novopačtí hráči výrazně lepší, vyjma části závěrečné třetiny, kdy se soupeř snažil dotáhnout dvoubrankové manko.



Po bezbrankové první třetině se Letci ve druhé části hry rozstříleli. Hned ve 2. minutě při vyloučení Václava Šobka využili přesilovou hru. Akci začal u zadního mantinelu za soupeřovou bránou Lukáš Karban, když puk poslal k pravé tyči Danu Fišarovi. Fišar v chumlu před bránou zpracoval puk a nahrál na druhou stranu brány. Tam osamocený Martin Zikmund ho pohotově zvedl přes beton klečícího gólmana Petra Hureie a poprvé rozvlnil síť Sklopísku – 1:0.

V 11. minutě druhé třetiny vybojoval puk v rohu hřiště u Hureiovy brány Karban, vyměnil si puk s Fišarem a střelou z úhlu přes chumel hráčů zvýšil na 2:0. Sklopísek se dostal ke slovu tři minuty před koncem druhé třetiny.



Letci ztratili na útočné modré puk a Florián ho po boku s Hlavatým zavezl podél mantinelu do obranné třetiny Letců. Tam Hlavatému puk přenechal a ten vypálil z dálky dělovku na Frýbu. Frýba pohotově srazil betony a puk vyrazil, ale na dorážku Floriána už nestačil – 2:1. Letci na tento gól dokázali bleskově odpovědět! Uplynulo 15 vteřin a na Hureie si vyšlápl Svatopluk Horáček v zádech s Tomášem Daněm. Horáčkova střela z úhlu prošla Hureiovi mezi nohama – 3:1. Skvěle sehranou druhou třetinu pečetili Letci gólem do šatny, když Josef Křížek poslal od modré puk před bránu, kde ho tečoval za čáru Lukáš Karban – 4:1.



Do závěrečné třetiny se Sklopísek zvedl. Ve 4. minutě využil nepozornosti Martina Frýby Václav Šobek. Letci ztratili v útočném pásmu puk, zmocnil se ho Šobek, ujel až na útočnou modrou a tam přes bránícího Petra Jelínka kotouč vzduchem doplachtil za Frýbova záda. „Na střelu jsem přes obránce neviděl, trefil to přesně k tyči," okomentoval branku Frýba.



Poté se dostal Sklopísek do varu a připravil soupeři několik horkých chvil. Díky výtečnému Frýbovi Letci uhájili dvoubrankové vedení a v nadstavbové části drží druhou příčku s bilancí tří vítězství a jedné prohry.



Fakta – branky: Karban 2, Zikmund, Horáček – Florián, Václav Šobek. HC Čeští Letci: Frýba – Kohút, Syrůček, Zikmund, Horáček, Jelínek, Václavec, Karban, Zajíc, Plecháč, Fišar, Křížek, Hanyš, Semecký. Sklopísek Střeleč: Hurei – Václav Šobek, Tomáš Daňo, Milan Šobek, Miloš Daňo, Florián, Petr Daňo, Lukáš Hlavatý, Jaroslav Hlavatý, Machačný. Petr Čepek