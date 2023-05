Miláček pardubických fanoušků končí svou cestu v Dynamu. Řeč je samozřejmě o sedmadvacetiletém brankáři Dominikovi Frodlovi. Ten se po příchodu Romana Willa a zranění ruky musel smířit pouze s pozicí druhého gólmana. Po dvouletém angažmá na východě Čech se teď přesouvá na druhý pól České republiky do Karlových Varů.

Dominik Frodl se loučí s Pardubicemi a bude na ně vzpomínat jen v dobrém, jak sám řekl při svém odchodu. | Foto: Ladislav Adámek

„Chtěl bych poděkovat za krásné dva roky, že jste nám fandili, podporovali. Byl jsem strašně rád, že jsem si mohl užít tuhle historii, prostředí tohoto hokejového města. Kdyby Bůh dal, určitě bych se do Pardubic někdy rád vrátil,“ vyjádřil se Dominik Frodl ke svému odchodu z Pardubic.

Frodo, jak se také často přezdívá Dominiku Frodlovi, přišel do Pardubic před sezonou 2021/2022. V prvním roce plnil roli jasné jedničky a odchytal osmatřicet zápasů s úspěšností zákroků více než 91 procent. Ve druhém roce svého působení vytvořil brankářskou dvojici s Romanem Willem a i díky jeho povedeným výkonům oslavilo Dynamo vítězství v základní části Tipsport Extraligy.

„Pardubice mi daly krásné dva roky života. Daly mi dceru, spoustu nových kamarádů, zážitků. Prostě skvělé, hockeytown jak se patří. Vždycky jsem to slýchal od kluků, ale když to prožiješ, tak pochopíš, co ten hokej pro město znamená,“ mluvil o svém posledním působišti v superlativech a pokračoval: „Letos byla sezona po covidu a pořád chodilo deset tisíc lidí, což je neskutečné. I tím, že člověk šel na nákup, lidé se ptali, proč jsme včera prohráli, nebo že jsme vyhráli a byl to super nápad. V tomhle je to daleko intenzivnější než v Plzni.“

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, tak Dominik Frodl se během svého působení stal miláčkem všech fanoušků.

„Fanouškům se snažím vždycky vyhovět s fotkou, podpisem. Neřekl bych, že jsem nějaký mega showman na ledě, nemám rád nějaké kaskadérské kousky, že bych tam jezdil pět minut po zápase a děkoval se, že jsme vyhráli. Rád jsem jim ale skočil rybičku a možná i nějaký projev v rozhovorech. Jsem rád, že si mě fanoušci oblíbili a co jsem tak četl, vesměs všichni mi přejí štěstí, za což jsem strašně rád,“ těší sedmadvacetiletého gólmana.

Frodl ve druhé sezoně v Dynamu vinou zranění ruky odchytal jen 12 zápasů, v nich měl ale parádní čísla. Úspěšnost zákroků 94.61 % a průměr 1.37 inkasovaných branek na zápas.

„Po posledním zápase tam emoce určitě byly. Měli jsme tady skvělou partu kluků, za každého bych dal ruku do ohně. Měli jsme nějaký cíl, který nevyšel, takže i to mě mrzelo. Ono to není tak jednoduché, že si člověk řekne, že každý rok bude hrát semifinále nebo finále. Neví, kdy se zase bude mít šanci se dostat zase takhle blízko. Pro mě to nebylo tak, že bych byl zapšklý, že nechytám, to byl prostě ten vývoj sezony. S kluky jsem se snažil žít co nejvíc, měli jsme skvělou partu a hrozně mě to mrzelo, možná i tím, že jsem věděl, že to pro mě byl poslední zápas. Ale spíš podle mě převažovalo to, že jsme nedošli tam, kam jsme mohli,“ řekl k uplynulé sezoně.

Dominik Frodl i rozkryl, jaká byla jeho role v kabině.

„Byl jsem pokladníkem i DJem. Na pokladníka se už hlásil Honza Košťálek, v pokladně mi ale nic nezbylo, tak nevím, co bude přebírat. Ale myslím si, že on se v tom bude určitě angažovat, když jsem byl zraněný, tak vybíral výpalné za mě. A DJe nevím, to by mohl dělat asi každý. Já jim pošlu playlist, tak si mohou hrát to stejné. Laťka je vysoko,“ říkal v úsměvem na tváři.