Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky v utkání nikterak nezářili, ale přesto si připsali vysokou výhru 5:1. Vítězství se však nerodilo vůbec snadno, první třetina skončila bez branek a dobývání francouzské Maginotovy linie pokračovalo i ve druhé části. První branku vstřelil přesnou ranou od modré čáry obránce Ondřej Němec, druhou přidal Vladimír Sobotka. Hráči ze země Galského kohouta však dokázali snížit.

Úvod třetí třetiny začal dramaticky a Pavelec musel čelit veliké příležitosti Rauxe. Klid do domácích řad tak vnesl až ve 45. minutě hvězdný Jaromír Jágr, jenž dorazil do branky střelu Jana Kováře, kterou francouzský brankář Hardy nedokázal udržet. O čtyři minuty později se pak podruhé v utkání prosadil Ondřej Němec. „Ty branky jsou bonus. Důležité je, že jsme vyhráli," komentoval svůj gólový příspěvek nejlepší střelec utkání.



A na konečných 5:1 pro české barvy upravil přesným zásahem z přesilové hry Roman Červenka, který odehrál zřejmě své nejlepší utkání na turnaji. Český výběr však i po jasné výhře dobře ví, že je třeba se zlepšit. Reprezentační kouč ve výkonu nadále vidí zřetelné rezervy a spokojený nebyl. „První dvě třetiny jsme měli optický tlak, ale nevytvořili si pořádnou šanci. Máme hodně střel od modré čáry, ale chybí někdo před brankou. Ve druhé třetině jsme si řekli, že se tam musíme víc tlačit. Uklidnilo se to, až když jsme dali gól na 3:1, do té doby to bylo nervózní," uznal Vladimír Růžička.



Čeští hokejisté nyní musí nadále tvrdě pracovat na zlepšení. Páteční utkání našeho reprezentačního výběru s Rakouskem přineseme.